المفوضية القومية لحقوق الإنسان: الحرب أفرزت أكبر كارثة إنسانية في العالم

أكد الأستاذ كمال الدين الدندراوي رئيس لجنة إعداد تقرير مفوضية حقوق الانسان المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، أن الحرب السودانية أفرزت أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم.

وأشار إلى أنها أدت لخروج 14 مليون شخص من منازلهم ما بين لاجئ ونازح، بالإضافة إلي نحو 25 مليون يعانون من نقص الغذاء.

واضاف لدي استعراضه تقرير المفوضية القومية لحقوق الإنسان المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الورشة التشاورية بفندق السلام روتانا بالخرطوم اليوم،أن التقرير رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة بواسطة المليشيا حيث تم رصد 6 الف حالة احتجاز في سجون الفاشر، متضمنا حالات عدم الإفلات من العقاب، العنف ضد النساء والأطفال، الحق في التعليم والحق في الصحة مبيناً تدمير 80% من مؤسسات القطاع الصحي، الاعتداء على حرية التنقل والإقامة، الاعتداء على الأعيان المدنية،من خلال نهب البنك المركزي و20 من البنوك التجارية، وتدمير 8 مطارات ، وتضرر 50 طائرة بالقصف بجانب الاعتداء علي السفارات والبعثات الأممية والمساجد والكنائس.

وأختتم التقرير بنقاش مستفيض من الحضور الذين أبدوا آرائهم وقدموا العديد من التوصيات التي تدعم التقرير.

سونا