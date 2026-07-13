ترتيبات لإصدار ضوابط تنظيمية بالخرطوم تحكم إقامة الحفلات العامة والجماهيرية

كشفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عن الشروع في إجراء ترتيبات لإصدار ضوابط تنظيمية خاصة بإقامة الحفلات العامة والجماهيرية بالحدائق والصالات والمواقع العامة الاخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة تضمن ضبط الأمن والالتزام بشروط إقامة الفعالية وفقا للضوابط المعتمدة والسلامة العامة للمواطنين.

فيما كشفت اللجنة علي صعيد اخر عن احراز الاطواف الأمنية المشتركة من القوات النظامية ضبط عدد من المتهمين في قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات وتداول وصناعة الخمور بمناطق جنوب الخرطوم والشريط النيلي وشارع النيل بجانب ضبط مخالفات متعددة خلال الحملات الأمنية بمداخل ومخارج الكباري من حمل السلاح دون مستندات وقيادة المركبات بدون لوحات مرورية، إضافة إلى إغلاق عدد من الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة.

إلى ذلك وجهت اللجنة الاطواف الأمنية والارتكازات والقوات الجوالة بالتشديد في قرار لجنة أمن ولاية الخرطوم الخاص بإغلاق الاسواق والمحلات التجارية عند الحادية عشر ليلا، كما وجهت بالتشديد في إنفاذ الخطط المنعية بمناطق الهشاشة الأمنية وتفعيل العمل الوقائي لمكافحة جرائم المخدرات.

واطلعت اللجنة علي الترتيبات الجارية لتدعيم الارتكازات الثابته بالطرق والمواقع الحاكمة والمعابر والجسور النيلية بقوات مشتركة من الأجهزة النظامية لأحكام التنسيق الأمني ومكافحة الجريمة العابرة.

كما اطلعت اللجنة علي تقرير قدمته الخلية الأمنية بالمحلية كشف عن فتح 30 بلاغا خاص بالعمل او التعاون مع المليشيا خلال الفترة الماضية أحيل منها 20 بلاغا للمحكمة صدر فيها 13 حكما قضائيا تجاه المتهمين منها الحكم بالإعدام.

فيما كشف التقرير الجنائي عن عدم تسجيل بلاغات خطرة فيما عدا بلاغين تحت المادة 130 من القانون الجنائي جاري إكمال اجراءاتهما.

وفي جانب آخر اشادت اللجنة بإداء الخلية الأمنية خلال الفترة السابقة في بسط هيبة الدولة والاستقرار وضبط عناصر التمرد والمتعاونين في المدن الآمنة.

وفي منحي اخر قدمت اللجنة التهنئة لمدير وحدة أمن المحلية اللواء أمن/ اسماعيل عمر ساتي بمناسبة ترقيته لرتبة اللواء واستلام مهام دائرة أمن الخرطوم الكبرى.

سونا