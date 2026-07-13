والي الجزيرة يلتقي وفد الهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن إعادة البث الإذاعي كان من أولويات حكومته بعد التحرير .

كما اكد الوالي خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد الهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني برئاسة المهندس كامل نيال محمد مدير الهيئة بحضور الأستاذ عبيد ميرغني مدير هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية، حرص حكومة الولاية على إستعادة الأجهزة الإعلامية بأفضل مما كانت عبر إستجلاب أحدث الأجهزة والمعدات والإصدارات الفنية .

ودعا الأجهزة الإعلامية الى تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية وتوثيق معركة الكرامة وإفراد مساحات للبرامج التثقيفية الصحية والزراعية .

من جانبه أعلن مدير هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني أن زيارتهم للولاية تأتي للوقوف على تأهيل البث وأكد إهتمام الهيئة بالجزيرة لاهميتها الإقتصادية.

وجدد الإلتزام بتوفير الدعم الفني والهندسي للولاية مشيداً بجهود وتدخلات حكومة الولاية لإستعادة البث الإذاعي.

فيما أرجع مدير هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية إستعادة البث الإذاعي في زمن وجيز لتدخلات ودعم واهتمام والي الولاية .

سونا