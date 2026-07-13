إشادة ببرنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش بسنار

تلقت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار اشادة من الوزارة الاتحادية ببرنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش بولاية سنار بإعتباره أقل البرامج بجميع ولايات السودان صرفا اداريا.

أعلن ذلك الباش مهندس نور الدين داؤود موسى وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بسنار محييا العاملين ببرنامج الموارد الاقتصادية وسبل كسب العيش بولاية سنار خاصة مدير البرنامج مهندس محمد الحسن كباشي .

ودعا داؤود للسير في نفس النهج مؤكدا دعم الوزارة الكامل للبرنامج حتي يقوم بدوره في تحقيق الامن الغذائي ودعم صغار المنتجين .

من جهته حيا مفوض العون الإنساني بولاية سنار جهود برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش ودعمه لصغار المنتجين وصولا لتحقيق الأمن الغذائي بالولاية.

سونا