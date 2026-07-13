25 الف عائد للبلاد من مصر بتنظيم لجنة الامل للعودة الطوعية

بلغ عدد العائدين للسودان من مصر حتى اليوم بتنظيم من لجنة الامل للعودة الطوعية حوالي 25 الف عائد على متن 508 بص.

وقال الاستاذ ماهر ماجد الزين رئيس لجنة النقل بالامل في تصريحات صحفية اليوم بمنطقة مغادرة البصات بعابدين بالقاهرة ان رحلة اليوم هي رقم (29) معربا عن أمله ان يلبي السودانيين الراغبين في العودة الطوعية من جمهورية مصر العربية توجيهات اللجنة بالتسجيل في الموقع الإلكترونية الخاص بالعودة لتسهيل عمليات التفويج.

واضاف ان العودة الطوعية للسودانيين خطوة إنسانية ووطنية حاسمة لتخفيف المعاناة عنهم وتعتبر خطوة مهمة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

وذكر ان الإقبال على برامج العودة الطوعية للسودانيين من مصر في تزايد وتواصلت عمليات تفويج السودانيين الراغبين في العودة للبلاد حيث انطلق اليوم (18) بص يحملون على متنهم 900 سوداني وذلك برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة.

وأكد الدكتور الامين عبد القادر رئيس لجنة العودة للديار بديوان الزكاة حرص الديوان على المواصلة المشروع لاكمال عودة عشرة آلاف مواطن.

وقال ان العودة تسهم بدورها في إعادة الإعمار والبناء لتحقيق الاستقرار وتجسيد معاني الانتصار.

وذكر أنه سيتم تنظيم رحلات التفويج في قوافل تضم باصات برية الى مناطق السودان المختلفة.

وأشار إلى الخدمات التي تقدمها اللجنة تجاه المواطنين خلال السفر لأجل راحة المسافرين وسلامتهم، وللمساعي الجارية حاليا لعودة المواطنين بجمهورية ليبيا عبر معبر السلوم.

ومن جانبة دعا حسن خالد مقرر لجنة العودة المسافرين الالتزام بالأمتعة المقررة من قبل اللجنة لتفادي التكدس، وابان ان اللجنة سبق أن وجهت بأن يحمل المسافر شنطة واحدة.

وقال ان هنالك مشاكل تتمثل في إيداع بعض المسافرين الأمتعة قبل يوم من المغادرة كما ولم يلتزموا بالحضور في وقت قيام البصات الأمر الذي يجعل مغادرة الأمتعة بدونهم.

سونا