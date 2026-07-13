ممثل والي سنار يبحث مع وفد جمعية القرآن الكريم تعزيز العمل الدعوي

بحث ممثل والي سنار الأستاذ مجدي برير الحسن امين عام حكومة الولاية مع وفد جمعية القرآن الكريم برئاسة نائب الأمين العام الدكتور علي الزين، اليوم سبل تعزيز العمل الدعوي وتطوير مناشط الجمعية بالولاية. وذلك بحضور أمين الجمعية بالولاية الشيخ مبشر أحمد المدني.

وأشاد ممثل والي سنار بالدور المجتمعي والرسالي الذي تضطلع به جمعية القرآن الكريم، مثمناً نجاح برنامج المسجد الشامل، داعيا إلى تعميمه على كافة مساجد الولاية لإعادة الدور الريادي للمسجد، مؤكداً رعاية الولاية الكاملة ودعمها لبرامج الجمعية.

من جانبه أوضح الدكتور علي الزين أن الزيارة تهدف لتفقد مناشط الجمعية ومتابعة برنامج المسجد الشامل الذي يحتوي على حلقات حفظ وفقه وبرامج تربوية وروحية، مشيداً برعاية ولاية سنار لجائزة السلطنة الزرقاء لتحفيظ القرآن الكريم، داعياً المجتمع للتفاعل مع حملة التبرع بمصحف.

وفي السياق ذاته، أكد الشيخ مبشر أحمد المدني أن الجمعية تقود حراكاً واسعاً لتعميم برنامج المسجد الشامل، مشيراً إلى أن الوفد وقف ميدانياً على الأداء الإداري وزار عدداً من المجمعات والخلاوي والمؤسسات التي بها فروع للجمعية بالولاية.

سونا