وزير الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة فى التعامل مع قضايا الهجرة

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، المدير العام للمركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة سوزان راب، على هامش الزيارة التى يجريها إلى العاصمة النمساوية فيينا.وأشاد عبد العاطى، بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والمركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة، والتى تشهد تطورًا يعكس الحرص على تعزيز التنسيق وتوسيع آفاق التعاون فى مجال الهجرة.كما أعرب عن التقدير للدعم الذى يقدمه المركز لتنفيذ عدد من المشروعات فى مصر فى إطار مرفق شراكة الهجرة (MPF).

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تنتهج مقاربة شاملة فى التعامل مع قضايا الهجرة، تقوم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية والتنموية، مشددًا على الأولوية التى توليها مصر لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والآمنة، خصوصًا فى مجال تنقل العمالة إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبى احتياجات أسواق العمل.

كما استعرض وزير الخارجية الأعباء الكبيرة التى تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لملايين من اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية ويتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، فى إطار السياسة المصرية القائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، وهو ما يفرض أعباءً اقتصادية وتنموية متزايدة على الدولة، مؤكداً أهمية التزام اللاجئين وطالبى اللجوء بتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح والقوانين الوطنية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولى، بما يسهم فى حشد المزيد من الدعم لبرامج التنمية الوطنية والمبادرات المشتركة، ويعزز استدامة تقديم الخدمات للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فى إطار نهج متوازن يربط بين متطلبات التنمية والإدارة الرشيدة للهجرة.

المصري اليوم