سياسي قطري: تنويع مصادر التسليح يحمى دول الخليج من الضغوط الدولية

قال الدكتور على الهيل، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة قطر، إن انتهاء الحرب فى المنطقة سيقود على الأرجح إلى مراجعات واسعة لطبيعة الدور الأمريكى ومستقبل الارتباط الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن دول الخليج تمتلك خيارات متعددة فى علاقاتها الدولية، من بينها تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» والصين وروسيا.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن المصلحة الخليجية تقتضى تحقيق توازن فى العلاقات بين الشرق والغرب، بحيث لا يكون الاعتماد على طرف واحد، وإنما تنويع الشراكات بما يحفظ استقلالية القرار ويمنح دول الخليج بدائل استراتيجية فى حال تعرضها لضغوط من أى طرف.

وأشار إلى أن التحديات الإقليمية الحالية، فى ظل تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى ووجود فواعل من غير الدول، تفرض على دول الخليج الإسراع فى تعزيز تكاملها، معتبرًا أن تطوير مجلس التعاون إلى صيغة اتحادية أكثر فاعلية سيكون خطوة مهمة لتعزيز الأمن الجماعى.

وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لبناء قدرات خليجية ذاتية فى الصناعات العسكرية، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء فى مجالى الغذاء والدواء، حتى لا تبقى دول المنطقة رهينة لاستيراد احتياجاتها الأساسية أو خاضعة لضغوط القوى الكبرى.

ولفت إلى أن تنويع مصادر التسليح يمثل جزءًا من هذه الرؤية، عبر إقامة شراكات دفاعية مع أكثر من طرف دولى، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو روسيا أو الصين، بما يحقق التوازن الاستراتيجى ويعزز قدرة دول الخليج على حماية أمنها ومصالحها.

تأتى هذه التصريحات ضمن سلسلة حوارات «مستقبل الشرق الأوسط» التى تجريها «المصرى اليوم» مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والدبلوماسيين والمسؤولين السابقين من مختلف دول العالم، بهدف استشراف مستقبل المنطقة فى ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتداعيات الصراعات الإقليمية، وموازين القوى الجديدة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

المصري اليوم