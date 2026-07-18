برشلونة يمهل ألفاريز حتى نهاية يوليو لحسم موقفه من الانضمام للبارسا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادى برشلونة الإسبانى منحت الأرجنتينى جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة، لتوضيح موقفه النهائى من الانتقال للبارسا فى الانتقالات الصيفية.

إسبانيا ضد الأرجنتين

ويحتضن ملعب “ميتلايف”، في العاشرة مساء غدٍ، نهائيًا استثنائيًا يجمع بين إسبانيا والأرجنتين فى ختام النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة في تصريحات لإذاعة “راديو كاتالونيا”، “أحترم رأي الجميع، ولكن كل ما أعرفه هو أننا قدمنا عرضًا بالفعل، وهذا العرض موجود حاليًا على الطاولة، وفي لحظة معينة سنعلن أن صلاحية هذا العرض قد انتهت من جانبنا”.

وشدد لابورتا على أن أواخر شهر يوليو الجاري هو الموعد النهائى لانتهاء المهلة الخاصة باللاعب لحسم أمره من عرض برشلونة.

إدارة برشلونة قررت تكثيف تحركاتها بعد رفض أتلتيكو مدريد العرض الأول المقدم من النادي الكتالوني، والذي بلغت قيمته 100 مليون يورو.

ويقود المدير الرياضي لبرشلونة ديكو المفاوضات بشكل مباشر مع ممثلي اللاعب ومسؤولي أتلتيكو مدريد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء حالة الجمود الحالية بين الطرفين.

ويسعى جميع الأطراف إلى حسم الصفقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الصفقة داخل الأوساط الرياضية الأوروبية.

ويستمد برشلونة ثقته من رغبة ألفاريز الواضحة في ارتداء قميص النادي هذا الصيف، حيث تشير التقارير إلى أن اللاعب أبلغ إدارة البارسا بموافقته على الانتقال، بينما لا تمثل الشروط الشخصية أي عقبة، لتبقى قيمة الصفقة فقط هي التحدي الأخير أمام إتمامها.

اليوم السابع