موعد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، حيث يسدل الستار على منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة نارية تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب ونظيره منتخب إسبانيا ، في نهائي مرتقب يشهد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب احتفالية كبرى.

وبعد خمسة أسابيع من المنافسات المثيرة، شهدت خلالها البطولة إقامة 104 مباريات في ثلاث دول مستضيفة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة تاريخية لـ48 منتخباً للمرة الأولى، تصل النسخة الحالية إلى محطتها الأخيرة لمعرفة هوية بطل العالم الجديد.

إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

ويدخل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي المباراة النهائية بطموح تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل في أن يصبح أول منتخب ينجح في الاحتفاظ بلقب كأس العالم مرتين متتاليتين منذ منتخب البرازيل عام 1962، كما يسعى “التانجو” إلى رفع رصيده إلى أربعة ألقاب عالمية.

في المقابل، يخوض منتخب إسبانيا النهائي بهدف إضافة النجمة العالمية الثانية إلى سجله، بعدما توج بلقبه الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010، ويعتمد “لا روخا” على جيل جديد من المواهب يتقدمه النجم الشاب لامين يامال لتحقيق حلم العودة إلى منصة التتويج.

وتحمل المواجهة أهمية استثنائية، كونها تجمع بين حامل اللقب وطموح منتخب إسباني يسعى لاستعادة المجد العالمي، في نهائي ينتظر أن يكون مسرحاً لصراع كبير بين الخبرة والطموح على أكبر لقب في كرة القدم.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

تقام مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وتنطلق صافرة البداية فى الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين

تنقل شبكة beIN SPORTS المباراة النهائية باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُذاع المواجهة عبر قنوات beIN SPORTS MAX، مع توفير خيارات متعددة للتعليق باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات البطولة، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا وتاريخيًا، ويحدد بطل العالم في واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ المونديال.

اليوم السابع