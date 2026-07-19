رسالة مؤثرة من ميسي قبل نهائي كأس العالم.. هل يلمح لوداع منتخب الأرجنتين؟

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الجدل قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026، بعدما وجه رسالة مؤثرة إلى زملائه فى منتخب الأرجنتين، اعتبرها كثيرون بمثابة تلميح إلى اقتراب نهاية رحلته الدولية مع “التانجو”.

يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب الأرجنتين فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب «ميتلايف» فى ولاية نيوجيرسي، فى نهائي كأس العالم 2026، ويستعد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لقيادة بلاده في المباراة النهائية أمام إسبانيا، وسط توقعات بأن تكون المواجهة الأخيرة له بقميص منتخب الأرجنتين، بعدما بلغ عامه التاسع والثلاثين خلال منافسات البطولة، التي قدم خلالها مستويات استثنائية بتسجيله ثمانية أهداف وصناعة أربعة أخرى.

ميسي يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم

وفي رسالته إلى زملائه، أكد ميسي أن قيمة السنوات التى قضاها مع المنتخب لم تكن مرتبطة بالألقاب فقط، بل بكل اللحظات التي عاشها مع المجموعة قائلاً، إن أجمل ما فى تلك الرحلة كان مشاركة الحياة اليومية مع زملائه، وخوض التحديات معاً، والقدرة على النهوض بعد اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة على الطريق.

كما حرص قائد الأرجنتين على توجيه الشكر إلى جميع أفراد المنتخب، من لاعبين وجهاز فني وإداريين، مشيداً بالدور الذي لعبه الجميع فى تكوين مجموعة متماسكة، وصفها بأنها أصبحت عائلة واحدة.

رسالة ميسي قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا.. هذا الجيل صنع تاريخًا

وأكد ميسي أن نتيجة المباراة النهائية أمام إسبانيا لن تغير ما حققه هذا الجيل، مشدداً على أن المنتخب الأرجنتيني نجح فى كتابة صفحة خالدة فى تاريخ كرة القدم، ستبقى راسخة في ذاكرة الجماهير.

وشهدت حقبة ميسي مع منتخب الأرجنتين واحدة من أنجح الفترات في تاريخ “التانجو”، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقبي كوبا أمريكا عامى 2021 و2024، إلى جانب الفوز بكأس العالم 2022 وكأس “فيناليسيما” فى العام نفسه، قبل أن يقود المنتخب إلى نهائي مونديال 2026 بحثاً عن إنجاز عالمي جديد.

اليوم السابع