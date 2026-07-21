اعتبارا من اليوم مجلس تنظيم مهنة القانون يفتح باب التسجيل لامتحانات المعادلة لدورة سبتمبر 2026

أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) فتح باب التسجيل لامتحانات تنظيم مهنة القانون دورة سبتمبر 2026م (أساس وملاحق)، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 21 يوليو وحتى 6 أغسطس 2026م.

وأوضح المجلس أن التسجيل سيتم عبر رئاسات الإدارات القانونية بولايات الخرطوم، والشمالية، والبحر الأحمر، والقضارف، وكسلا، والجزيرة، وسنار، والنيل الأبيض.

واشترط المجلس للتقديم إحضار صورة من الشهادة الجامعية موثقة من وزارة التعليم العالي، وصورة من الرقم الوطني، وعدد صورتين فوتوغرافيتين بخلفية بيضاء، إلى جانب سداد الرسوم المقررة.

سونا