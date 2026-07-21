السودان يؤكد دعمه لرئاسة البرلمان الأفريقي ويدعو لمساندة جهوده لتحقيق السلام

هنأ السفير عثمان أبوفاطمة آدم، سفير السودان لدى جمهورية جنوب أفريقيا، رئيس البرلمان الأفريقي السيد فاتح بوطبيق بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكداً دعم السودان لرئاسته وبرنامجه الرامي إلى تعزيز دور البرلمان الأفريقي.

وبحث الجانبان، خلال لقائهما أمس الإثنين بمقر البرلمان الأفريقي بمدينة ميدراند في جنوب أفريقيا، تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض السفير جهود الحكومة لتحقيق السلام عبر عملية سودانية خالصة، داعياً البرلمان إلى دعم سيادة السودان، وإدانة انتهاكات المليشيا الإرهابية، وتعزيز الجهود الإنسانية، ودعم مسار سلام يقوده السودانيون.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الأفريقي أن القضية السودانية ستكون ضمن أولويات رئاسته، مجدداً استعداد البرلمان لدعم جهود السلام والاستقرار في السودان، ومعلناً عزمه زيارة السودان والاطلاع على الأوضاع ميدانياً، والتواصل مع دول الجوار بما يسهم في دعم أمن السودان واستقراره.

سونا