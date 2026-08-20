تدشين برنامج دعم الخلاوي القرآنية بسنار

دشن والي سنار بالإنابة مجدي البرير الحسن اليوم برنامج دعم الخلاوي القرآنية الذي نفذته مفوضية العون الانساني بولاية سنار لدعم خلاوي القرآن الكريم بجميع محليات الولاية بدعم من المفوضية الاتحادية ومصنع الشمال للأسمنت.

وحيا والي سنار المفوضية بقيادة د.سلوى آدم بنية كما اشاد بمفوض العون الإنساني بولاية سنار لعمله المتواصل وسنده لهذه الولاية اثناء وقبل وبعد الحرب.

داعيا أهل القرآن للدعاء والتضرع حتى تكتمل رايات النصر التي ترفرف عاليا في كل المحاور، مقدما صوت شكر لمجتمع ولاية سنار وتعايشه واسهامه في رتق النسيج الاجتماعي.

وأشاد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د.ابراهيم العوض اشاد بجهود مفوضية العون الانساني والمفوضية الولائية وقال إن العمل الاجتماعي الذي تقوم به المفوضية للشرائح الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة وخلاوي القرآن الكريم عمل كبير.

فيما حيا المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر مفوضية العون الإنساني والمفوضية الولائية ومصنع الشمال للأسمنت لدعمهم المتواصل لخلاوي القرآن.

مبينا أن المفوضية الولائية ظلت تعمل في كل المحاور التعليم والصحة والكهرباء والمياه، مؤكدا التنسيق التام مع المفوضية.

من جانبه اكد رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار اللواء (م) النور عبدالرحمن سعيد ابان ان توزيع الوثبة السابعة من مفوضية العون الانساني بولاية سنار للخلاوي تزامنت مع الاحتفالات بالمولد النبوي.

وقال النور إن القوات المسلحة تمضي من انتصار الى انتصار والمليشيا الى زوال، مثمنا جهود مفوضية العون الإنساني والمفوضية الولائية، داعيا أهل القرآن لمواصلة الدعاء حتى النصر.

فيما أكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي ان دعم مفوضية العون الانساني ومصنع الشمال للاسمنت يأتي خدمة لأهل القرآن.

مبينا ان المفوضية تعمل بنظام التوزيع المباشر.

وقال إن المفوضية ماضية في دعم خلاوي القرآن، مبينا ان هذه الوثبة السابعة لدعم خلاوي القرآن.

وقال إن دعمهم للخلاوي سيستمر ولن يتوقف.

سونا