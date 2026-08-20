محطة مياه سنجة تدخل مرحلة التأهيل بتمويل يتجاوز 965 ألف دولار

تم اليوم تسليم محطة مياه سنجة للشركة المنفذة بإشراف المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة ، بميزانية بلغت 965.849 دولار.

تم تسليم المحطة الرئيسية بمدينة سنجة بحي (14) بالإضافة إلى الخط الناقل الرئيسي بطول 7 كيلومتر والشبكة الداخلية للإمداد وتوزيع المياه داخل المدينة، بجانب محطات فرعية وذلك إيذانا ببداية التأهيل.

وياتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية بولاية سنار الرامية لتعزيز الاستقرار وإعادة ما دمرته الحرب وتأكيدا لالتزام الوزارة بتحويل الموازنات إلى خدمات مباشرة.

ومن المتوقع عقب التأهيل تحقيق زيادة ساعات التشغيل من (8) إلى (20) ساعة يوميا وزيادة التغطية إلى (40) ألف نسمة بمدينة سنجة والمناطق المجاورة وخفض الفاقد بنسبة 25% من الشبكة الداخلية.

وتبلغ التكلفة الكلية لتأهيل مشروعات المياه في ولاية سنار 4.273,600 دولار وهي مشروعات يتم تنفيذها تباعا وهي مياه سنجة، ومياه سنار ومياه دوبا ومشروع مياه ود النيل جبل مويا.

وكانت وزارة المالية قد عقدت اجتماعا مع منظمة الهجرة الدولية وممثلي قطاع المياه والصحة والتعليم وتطرق الاجتماع إلى تأهيل (5) محطات مياه رئيسية وهي محطة مياه سنجة ومحطة سنار ودوبا ومياه ود النيل وجبل مويا.

سونا