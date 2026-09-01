وزير الصحة يستقبل سفير جنوب السودان لبحث تعزيز التعاون الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يوم الاثنين، سفير جمهورية جنوب السودان لدى مصر كول نيوك كول، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الصحي في إطار عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم الصحي للأشقاء في جنوب السودان، بما يسهم في دعم منظومتهم الصحية، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة ودور مصر الريادي في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاء تناول أوجه الدعم المقدم في مجال الصحة العامة، والجهود المصرية لدعم القطاع الصحي بالقارة الأفريقية تحت مظلة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والتي استفادت منها جنوب السودان في تلبية احتياجاتها الصحية.

وأشاد السفير كول نيوك كول بالدعم المصري المتواصل منذ عام 2013، مؤكدًا أهمية الدور المصري في مساندة القطاع الصحي بدولته، ومشيرًا إلى المبادرات التي استفاد منها مواطنو جنوب السودان، ومنها مبادرة دعم الأطفال ضعاف السمع، ومبادرة حدة الإبصار لدى أطفال المدارس، والجهود المبذولة في إطار مبادرة القضاء على فيروس سي بالقارة الأفريقية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة ودعم المنظومة الصحية بجمهورية جنوب السودان.

بوابة روز اليوسف