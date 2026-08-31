الوزير المكلف بالتعليم والتربية الوطنية بالخرطوم يصدر ضوابط دخول مراكز امتحانات الشهادة الابتدائية 2026

أصدر الأستاذ عبد اللطيف شاكر عبد اللطيف، المدير العام الوزير المكلف بوزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم، ضوابط دخول مراكز امتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2026م؛ وذلك لضمان سير الامتحانات في جو هادئ ومنظم، وتمكين التلاميذ من أداء الامتحانات بالشكل المطلوب.

​ووجّه شاكر بالسماح لمناديب وزارة الصحة بولاية الخرطوم وجمعية الهلال الأحمر السوداني بالدخول للمراكز لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للتلاميذ والعاملين، وذلك بعد التأكد من شخصياتهم، مع تخصيص موقع لهم بعيداً عن غرف الامتحان.

​كما وجّه بمنع دخول أي جهة لمركز الامتحان لغرض تقديم خدمات إلا بخطاب رسمي مكتوب من مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بالمحلية أو مدير تعليم الوحدة الإدارية، إلى جانب استقبال زوار المركز من الجهات الإدارية بمكتب رئيس المركز، مع عدم السماح لهم بدخول غرف الامتحان.

​وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي حرصاً منها على توفير البيئة المناسبة لأبنائنا التلاميذ لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

سونا