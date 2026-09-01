ارتفاع المساحات المزروعة بالقضارف إلى (5.3) مليون فدان

​ارتفعت المساحات الزراعية بولاية القضارف خلال الموسم الزراعي الحالي 2026-2027، إلى (5.3) مليون فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة، من جملة الخطة التأشيرية البالغة (7.5) مليون فدان، وما زالت عمليات الزراعة مستمرةً بكافة أرجاء الولاية، وبخاصة بعد معدلات الأمطار الكبيرة التي شهدتها معظم المناطق الزراعية بالولاية والتي فاقت معدلات أمطار العام الماضي في (11) محطة زراعية من جملة (19) محطة بالولاية.

​وأشار التقرير الأسبوعي للجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، إلى ارتفاع المساحة المزروعة بكافة المحاصيل إلى (5,036,500) فدان. فيما بلغت نسبة المساحات المزروعة بالذرة (73%)، والسمسم (75%)، والدخن (72%)، والفول السوداني (82%)، والقطن (33%)، وزهرة الشمس (25%). وتجري في كافة المناطق عمليات استمرار زراعة محصول الذرة، بينما لم تبدأ زراعة التسالي بعد. ​وبلغ الجازولين المسحوب حتى الآن (107,500) برميل.

وتشير (سونا القضارف) إلى ارتفاع التمويل الزراعي بولاية القضارف بكافة الصيغ هذا الأسبوع إلى (435.7) تريليون جنيه مقارنةً مع مبلغ (418.8) تريليون جنيه الأسبوع الماضي، فيما بلغت المساحات الممولة (4.9) مليون فدان، حيث استفاد من التمويل عدد (8,024) مزارعاً.

​وحققت محفظة التمويل لصغار المزارعين التي كونها بنك السودان المركزي نسبة ربط بلغت (120%) من المخطط، وتواصلت عمليات التمويل لصغار المزارعين بجانب تمويل مزارع الإنتاج الحيواني لتسمين العجول والدجاج اللاحم والبياض ومزارع الألبان، بجانب تمويل إدخال الطاقة البديلة للمزارع البستانية والحيوانية.

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