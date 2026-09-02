“الملك سلمان للإغاثة” يدشن (6) مشاريع طبية في السودان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعين طبيين تطوعيين لجراحة العظام للبالغين والأطفال، ومشروعين تطوعيين تدريبيين لبناء قدرات الطواقم الطبية المحلية، ومشروعين طبيين توعويين لإقامة برامج تأهيلية وتثقيفية للمرضى وذويهم في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، إذ تقام تلك المشاريع خلال الفترة من (29) أغسطس حتى (4) سبتمبر 2026م، بمشاركة (29) متطوعًا من مختلف التخصصات، وبالتعاون مع جمعية عناية الصحية.

وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بإجراء (9) عمليات جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح التام، والكشف على (130) مريضًا.

وتأتي تلك المشاريع التطوعية امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف المناطق السودانية.

جريدة الرياض