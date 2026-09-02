سياسية

البرهان يصل الدمازين

2026/09/02
FB IMG 1788355047610

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة الدمازين، في زيارة تحمل دلالات سياسية وأمنية بارزة.

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/09/02