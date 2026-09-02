البرهان يصل الدمازين

\u0648\u0635\u0644 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u064a \u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0648\u0644 \u0631\u0643\u0646 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0641\u062a\u0627\u062d \u0627\u0644\u0628\u0631\u0647\u0627\u0646 \u0625\u0644\u0649 \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0645\u0627\u0632\u064a\u0646\u060c \u0641\u064a \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u062a\u062d\u0645\u0644 \u062f\u0644\u0627\u0644\u0627\u062a \u0633\u064a\u0627\u0633\u064a\u0629 \u0648\u0623\u0645\u0646\u064a\u0629 \u0628\u0627\u0631\u0632\u0629. \r\n\r\n