والي الجزيرة يلتقي المدير العام لبنك أمدرمان الوطني

التقى الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي الجزيرة اليوم بمكتبه بوفد بنك أمدرمان الوطني برئاسة المدير العام البروفيسور عبدالمنعم محمد الطيب، بحضور محافظ مشروع الجزيرة ووزراء المالية والتخطيط العمراني والصحة، مثمناً الدور الرائد للبنك في دعم مجالات التنمية.

وأوضح والي الجزيرة حاجة الولاية الماسة لتمويل المحولات الكهربائية بالقطاعين الصناعي والسكني، إلى جانب مشاريع الطرق والطاقة الشمسية بالقطاع البستاني، فضلاً عن تأهيل هيئة الطرق والجسور وتوفير الآليات اللازمة لها، داعياً الإدارة العليا للبنك إلى التوسع في فتح الفروع لتغطية أنشطة الولاية المختلفة.

وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام لبنك أمدرمان الوطني عزم البنك فتح مزيد من الفروع بالولاية، موضحاً أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد افتتاح فرع مدينة الحصاحيصا.

وجدد استعداد البنك المباشر لتمويل المحولات الكهربائية، داعياً إلى إعداد دراسات جدوى متكاملة لتنفيذ مشاريع إنتاجية ضخمة يعود نفعها على مواطني الولاية، مؤكداً أهمية تعزيز التفاهمات مع حكومة الولاية ومؤسساتها الرسمية.

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