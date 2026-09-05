وزارة الشباب والرياضة تنعي رئيس المريخ السابق عمر النمير

ينعي البروفيسور أحمد آدم، وزير الشباب والرياضة ، والعاملون بالوزارة ، بمزيد من الحزن والأسى ، المغفور له بإذنه تعالى ، المهندس عمر النمير ، رئيس نادي المريخ السابق الذي إنتقل الي رحمة الله تعالى.

ويتقدم السيد الوزير والعاملون بالوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة الي أسرة الفقيد ، وإلى مجلس إدارة نادي المريخ وجماهيره ، وإلى الأسرة الرياضية عامة في هذا الرحيل الأليم.

ويستذكر الوزير والعاملون بالوزارة مآثر الفقيد ، وما عرف عنه من مبادرات وأعمال خير ، وحرص على خدمة المجتمع والوسط الرياضي ، مؤكدين أن رحيله يمثل فقدا مؤلما للأسرة الرياضية والمريخية .

سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه جنانه ، وأن يلهم آله وذويه والأسرة المريخية الصبر وحسن العزاء .

انا لله وإنا إليه راجعون

سونا