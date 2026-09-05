توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وجامعة الأناضول بتركيا

وقّعت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية اليوم اتفاقية تعاون علمي مع جامعة الأناضول بتركيا، بهدف تطوير التعاون التعليمي والأكاديمي.

وأجرى مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور محي الدين عبد الله حسن إبراهيم، مباحثات مع رئيس جامعة الأناضول، الأستاذ الدكتور يوسف أديغوزيل، حول سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وحضر الاجتماع وحفل التوقيع من جانب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية كل من الدكتور أيوب عبد الله علي محمد، أمين الشؤون العلمية و المهندس كامل مساعد الماحي عبد الله، نائب وكيل الجامعة.

ومن جانب جامعة الأناضول الأستاذ الدكتور كوكسال بويوك، نائب رئيس الجامعة- الأستاذ الدكتور أراس بوزكورت، عميد كلية التعليم المفتوح – السيد إجاويد أوكسوز، الأمين العام.

واتفقت الجامعتان على التعاون في عدة مجالات، أبرزها: التعليم عن بُعد، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب اللغوي، وبرامج الدراسات العليا.

وتشمل خطط التعاون تقديم التدريب وتبادل الخبرات لكوادر الجامعة في ما يتعلق بآليات عمل كلية التعليم المفتوح وممارساتها، وتطوير برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الزيارات الأكاديمية المتبادلة.

وكجزء من الاتفاقية، تم الاتفاق على التحاق 300 طالب من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ببرنامج الدبلوم المتوسط في اللغة والثقافة التركية بكلية التعليم المفتوح بجامعة الأناضول، على أن يتلقى هؤلاء الطلاب تعليمًا تحضيريًا مجانيًا في اللغة التركية.

كما نص الاتفاق على تطوير فرص الدراسات العليا بين الجامعتين، وزيادة التبادل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

سونا