بنك النيل يدشن الدفعة الثالثة من الجرارات الزراعية دعماً للموسم الشتوي بالولاية الشمالية

​ دشّن مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية، ممثل والي الولاية، المهندس عثمان أحمد عثمان، بدنقلا الدفعة الثالثة من الجرارات الزراعية المقدمة من بنك النيل، دعماً للموسم الزراعي الشتوي 2026–2027، وذلك في إطار الشراكة بين حكومة الولاية والبنك لتمويل القطاع الزراعي والمشروعات التنموية.

​وأكد ممثل والي الولاية، خلال الاحتفال بتدشين الدفعة، أن توفير الجرارات الزراعية يمثل خطوة عملية مهمة في الانتقال بالاقتصاد الزراعي بالولاية من مرحلة الاعتماد على الإمكانات التقليدية إلى مرحلة الزراعة الحديثة القائمة على الميكنة والتقانات الزراعية الحديثة.

​وأشار إلى أن الشراكة بين حكومة الولاية وبنك النيل تمثل شراكة استراتيجية تستهدف زيادة المساحات الزراعية وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، مبيناً أن الولاية تستهدف خلال الموسم الشتوي 2026–2027 زراعة مليون ومائة ألف فدان، منها 300 ألف فدان بمحصول القمح.

​وأضاف أن التمويل المصرفي يمثل أحد أهم ركائز خطة حكومة الولاية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى القومي، مؤكداً أهمية توسيع الشراكات مع القطاع المصرفي لدعم النشاط الزراعي وتطويره.

​من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك النيل، الدكتور الفاتح حسين، أن تسليم الدفعة الثالثة من الجرارات الزراعية يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك وحكومة الولاية لتمويل الموسم الشتوي والمشروعات التنموية، مؤكداً استمرار الشراكة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الخير والنماء لإنسان الولاية الشمالية.

​بدوره، أكد مدير بنك النيل فرع دنقلا، أحمد إبراهيم، مواصلة البنك تمويل المشروعات الاقتصادية ذات العائد الكبير، بما يحقق المنفعة للمستثمرين والشركاء ويسهم في دفع عجلة التنمية والنشاط الاقتصادي بالولاية.

​وعلى صعيد متصل، أوضح مقرر القطاع الاقتصادي بالولاية بالإنابة، مبارك عبد الرحمن، عقب اجتماع القطاع بحضور وفد بنك النيل، أن البنك أبدى استعداده لتمويل الموسم الزراعي الشتوي، إلى جانب تمويل المشروعات التنموية بالولاية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية.

​وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار جهود حكومة الولاية لتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي وتوفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية بالولاية الشمالية.

سونا