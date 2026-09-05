والي الشمالية يقرع جرس امتحانات الشهادة المتوسطة

قرع والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، اليوم، جرس انطلاقة امتحانات الشهادة المتوسطة بالولاية، وذلك من مدرسة عبد المتعال بنات بمدينة دنقلا، بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية.

وحيّا والي الشمالية الطلاب والطالبات الجالسين للامتحانات، مؤكداً ثقته في قدرتهم على تحقيق النجاح والتفوق، وقال إن الطلاب والطالبات يمثلون قادة المستقبل وأمل السودان في تحقيق الرفعة والنماء.

من جانبه، أوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية، الأستاذ التجاني إبراهيم، أن عدد الطلاب والطالبات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة بلغ 14,437 طالباً وطالبة، موزعين على 130 مركزاً بمختلف محليات الولاية.

وأكد التجاني إبراهيم اكتمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لسير الامتحانات، مشيراً إلى تفويض الإدارات التنفيذية بالمحليات بصلاحيات المدير العام لوزارة التربية والتعليم، للوقوف ميدانياً على سير الامتحانات ومعالجة أي معوقات أو مشكلات قد تطرأ.

وفي سياق متصل، أعلن سيادته بداية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي تستمر لمدة ثمانية أيام، يعقبها استكمال عمليات الرصد والمراجعة، تمهيداً لإعلان النتيجة.

سونا