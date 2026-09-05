وزير الصحة ووالي الخرطوم يشهدان مراسم أداء القسم المهني التمهيدي لعدد 5,675 ممارس

شهد وزير الصحة د.هيثم محمد إبراهيم، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ومدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور محمود البدري، اليوم مراسم أداء القسم المهني التمهيدي لعدد (5,675) ممارس على مستوى الولايات والمراكز الخارجية، من بينهم (2,097) حضورياً بولاية الخرطوم.

أكد الوزير في كلمته أن هذه الخطوة تمثل دعماً أساسياً لتعزيز الكوادر الطبية وتوطين الخدمة الصحية، مشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم الفعالية وتوفير بيئة مهنية تسهم في رفع كفاءة الممارسين الصحيين.

وهنأ الكوادر الطبية، مثمناً جهود حكومة ولاية الخرطوم ودعمها للقطاع الصحي، ومشيداً بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية على مجهوداته أثناء وبعد الحرب كما شكر القوات النظامية، سائلاً الله النصر والعزة للبلاد، ومعبّراً عن فخره بالجيش الأبيض ووقوفه إلى جانب القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة في معركة الكرامة مؤكدا أهمية إنتاج كوادر طبية مؤهلة ومدربة، مشيراً إلى إعادة أكثر من 80٪ من المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم، مبينا سعي الوزارة لتحسين أوضاع الكوادر الطبية والصحية بالتنسيق مع قيادات الدولة.

من جانبه، حيّا والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الجيش الأبيض الذي خاض معركة الكرامة بشرف وتضحيات كبيرة، كما حيّا وزير الصحة الاتحادي وكل العاملين بالوزارة الاتحادية، مشيداً بكون البروفيسور هيثم أول وزير اتحادي يزور الخرطوم خلال فترة الحرب.

وأشاد بصحة الخرطوم والمجلس القومي للمهن الطبية والصحية والمجلس الولائي على مجهوداتهم الكبيرة، متمنياً التوفيق للكوادر الطبية.

وأوضح أن مشاركة هذا العدد الكبير في أداء القسم تعكس التعافي، مؤكداً أن الكوادر الطبية التي شاركت في معركة الكرامة تشارك اليوم في إعادة الإعمار وافتتاح المؤسسات الصحية، معلناً فتح أبواب التعيين عبر لجنة الاختيار، مؤكداً اهتمام القيادة بتحسين أوضاع الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية.

سونا