المجلس القومي للمهن الطبية بالجزيرة يحتفل بأداء القسم لـ801 خريجاً بمدني والمناقل

أدى واحد وثمانمائة من ممارسي المهن الطبية والصحية بولاية الجزيرة القسم المهني اليوم بصالة “ليالي الجزيرة” بمدينة ودمدني، وذلك في احتفال نظمه فرع المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية بالولاية.

وأوضح الدكتور ميسرة الأمين، مسجل فرع المجلس القومي للمهن الطبية والصحية بولاية الجزيرة، أن الخريجين الذين أدوا القسم يمثلون تخصصات المختبرات الطبية، الأشعة، التمريض، علم النفس، التقانة الحيوية، البصريات، والتخدير مشيرا إلى أنه تم تخريجهم عبر مركزي المجلس بمدني والمناقل مؤكداً أنه سيتم توزيعهم على المؤسسات الصحية بالولاية لدعم واستعادة الخدمات الطبية.

من جانبها، أكدت الدكتورة امتثال الريح، عضو المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، أهمية هذه الدفعة في رفد المرافق الصحية بالكوادر المؤهلة والاستفادة من قدراتهم في خدمة المجتمع وتعزيز القطاع الصحي.

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