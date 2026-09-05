أكثر من 400 كادر صحي يؤدون القسم المهني بولاية النيل الأبيض

شهد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض، اليوم بصالة أماسي النيل بمدينة كوستي، برنامج التسجيل التمهيدي وأداء القسم المهني لأكثر من 400 كادر من الكوادر الصحية من مختلف ولايات السودان ، والذي نظمه المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية ، تحت شعار: ” تعزيز الكفاءة والابتكار من أجل نظام صحي وطني متطور”.

وهنأ والي النيل الأبيض الكوادر الصحية التي أكملت تأهيلها في مختلف التخصصات الطبية ، مؤكداً أن هذه الدفعة تمثل إضافة حقيقية للقطاع الصحي خاصة في ظل تطلع الشعب السوداني إلى تعافي المنظومة الصحية وإعادة إعمار المؤسسات الصحية التي تضررت جراء الحرب .

وأعرب الوالي عن سعادته بثقة المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية في ولاية النيل الأبيض واختيارها لتكون مركزاً للمجلس ، وجدد اهتمام حكومة الولاية بتطوير القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية .

وأعلن التزام حكومة الولاية بتقديم الدعم اللازم لتأسيس المركز وتوفير المعينات المطلوبة ، باعتباره إحدى المؤسسات الداعمة لتطوير العمل الصحي بالولاية .

من جانبه أوضح الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية ، أن إقامة مثل هذه الفعاليات في الولايات أسهمت في نقل أنشطة وإجراءات المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية إلى الولايات ، مشيراً إلى أن تسجيل الكوادر الصحية يساعد في استكمال الإجراءات المهنية للكوادر الطبية والصحية ، للوصول لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة .

وفي السياق أوضح الدكتور محمد إبراهيم ، مدير مركز المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية بالولاية ، أن الكوادر التي أدت القسم المهني اليوم يبلغ عدد 405 كادر طبي في مختلف التخصصات من بينهم 35 خريجاً من جامعة زالنجي . وأبان أن هذه الكوادر ستنخرط في العمل بالمستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة لدعم الخدمات الصحية وتوفير الكوادر المؤهلة .

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