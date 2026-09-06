رئيس مجلس السيادة يعزي أسرة الفقيد المهندس عمر النمير بأم درمان

أدى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، واجب العزاء في الفقيد المهندس عمر النمير، بمدينة أم درمان.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بمآثر الفقيد وإسهاماته الوطنية، ودوره في معركة الكرامة الوطنية، ودعمه للقوات المسلحة والدولة، فضلاً عن إسهاماته في العمل الاجتماعي والإنساني خلال فترة الحرب.

وأعرب الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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