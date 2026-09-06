وزير الزراعة بدارفور : استهداف المليشيا للمزارعين يعزز المطالب بتصنيفها منظمة إرهابية

قال وزير الزراعة بحكومة إقليم دارفور الصادق خميس برنقو إن مليشيا الدعم السريع المتمردة تستهدف المزارعين بغرض تعقيد الأزمة والإضرار بالمواطنين مؤكداً أن هذا السلوك يعزز المطالب الداعية إلى تصنيف المليشيا منظمة إرهابية

وأوضح برنقو أن أوضاع المزارعين تدهورت بسبب الاستهداف المباشر للزراعة، حيث أقدمت المليشيا على إتلاف الزرع عنوة، خاصة مزارع الفاكهة والمحاصيل النقدية، بجانب التضييق على المزارعين في حقولهم، مضيفا أن ذلك يضاف إلى جرائم الحرب الأخرى في سجل المليشيا من إبادة جماعية وتطهير عرقي وانتهاكات حقوق الإنسان

وأكد الوزير أن هذه الانتهاكات تزيد من عزيمة القوات المسلحة والقوات المشتركة والإصرار على تحرير كامل الأراضي السودانية وتجنيب المواطنين خطر المليشيا المتمردة

وطالب بضرورة إدانة هذا السلوك باعتباره وجهاً قبيحاً من أوجه الحرب التي تشنها المليشيا ضد المواطنين، وفرض عقوبات دولية على قياداتها.

سونا