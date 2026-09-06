وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد شركة اللواء الذهبي

التقى وزير الشباب والرياضة ، البروفيسور أحمد آدم، بمكتبه اليوم، وفد شركة اللواء الذهبي للأنشطة المتعددة، برئاسة المهندس سليمان بشير، مدير الشركة.

ورحب الوزير بالوفد، مشيراً إلى أن الحرب تسببت في تدمير عدد كبير من المنشآت والملاعب الرياضية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمار وتأهيل القطاع الرياضي.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات تنسيقية مع صندوق دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، لبحث أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الشركة في مشروعات إعادة تأهيل وتطوير المنشآت والملاعب الرياضية.

وخلال اللقاء، أكد المهندس سليمان بشير استعداد الشركة للمساهمة في إعادة تأهيل وتشييد الملاعب والمنشآت الرياضية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال النجيل الصناعي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية بالبلاد.

وأكد اللقاء أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم مسيرة إعادة الإعمار ويهيئ بيئة رياضية أفضل للشباب والرياضيين.

سونا