رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم وفد منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، برئاسة الأمين العام للمنظمة موبيتا وادارا وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم.

وأوضح الأمين العام للمنظمة في تصريح صحفي أن منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى تنظر إلى السودان باعتباره دولة مهمة ومحورية في القارة الإفريقية مبيناً أن لقائهم مع رئيس المجلس السيادي كان مثمراً وبناءً لجهة مساهمته في خدمة قضايا القارة مؤكداً أن السودان مؤمن بضرورة حل المشكلات الإفريقية داخل البيت الإفريقي بعيداً عن التدخلات الدولية .

وأضاف موبيتا أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها أهمية استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة.

وقال إنهم في المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى لديهم ثقة بأن المنطقة في أيدي أمينة وأن السودان يسير في المسار الصحيح مؤكدا دعم المنظمة ومساندتها للسودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها حتى يتحقق السلام والاستقرار في كافة ربوعه.

سونا