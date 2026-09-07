شرطة الجزيرة تعلن الجاهزية القصوى وتتعهد بحماية المواطنين والممتلكات

أرسلت شرطة ولاية الجزيرة رسائل أمنية حاسمة تؤكد قدرتها الكاملة على فرض الهيبة وصون الاستقرار، وذلك خلال فعاليات الطابور الشهري ومسير عسكري مهيب جاب الطرقات الرئيسية بمدينة ودمدني، اليوم بمشاركة كافة الوحدات والإدارات المتخصصة.

وأكد مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة حقوقي عبدالإله علي أحمد محمد، خلال مخاطبته القوة بحضور قيادات وزارة الداخلية ومديري الدوائر، أن الاستمرار في رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير القدرات البدنية والمهنية يمثل حجر الزاوية لمواكبة التحديات الأمنية والميدانية.

وشدد اللواء عبدالإله على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى مستويات التنسيق بين الإدارات الشرطية المختلفة لضمان سرعة الاستجابة والبلاغ، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة على جاهزية المركبات والمعدات.

كما دعا القوة إلى تقديم أنموذج في الانضباط والمظهر العام، وتوحيد التعامل الراقي مع المواطنين مع الحزم في تطبيق القانون.

وكانت الفعالية قد شهدت تفتيشاً شاملاً للقوة والآليات للوقوف على دقة الجاهزية الفنية والعملياتية، قبل أن ينطلق الاستعراض العسكري، مشكلاً حضوراً أمنياً بارزاً ترك انطباعاً ملموساً بالطمأنينة لدى المواطنين.

واختتم مدير الشرطة حديثه بالإشادة جهود وتضحيات منسوبي الشرطة في مختلف المواقع، مؤكداً استمرار العطاء والاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية والأخلاقية لتأمين كافة ربوع ولاية الجزيرة.

سونا