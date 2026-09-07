سياسية
رئيس الوزراء يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 تمهيداً لإعلانها
اعتمد السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 تمهيداً لإعلانها.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالخرطوم السيد وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، والذي أوضح في تصريح صحفي أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بلغ (559 ألف) طالبٍ وطالبة، مؤكداً أن النتيجة ممتازة مقارنة بالعام الماضي والأعوام قبل الحرب حيث كان عدد الطلاب (510 آلاف) طالبٍ وطالبة، منوهاً إلى أن زيادة عدد الطلاب الجالسين مؤشرٌ جيد لاستقرار العملية التعليمية والتعافي.
وأشار وزير التعليم والتربية الوطنية إلى أن عدد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بلغ (3,333) مركزاً داخل وخارج السودان.
وأعرب وزير التعليم والتربية الوطنية عن شكره وتقديره لفخامة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومعالي رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على دعمهم ورعايتهم للتعليم، وتقدم سيادته بالشكر لمعلمي ومعلمات البلاد الذين خاضوا هذه المعركة التعليمية بدءاً من الفصول الدراسية والمشاركة في كافة مراحل الامتحانات.
كما أعرب وزير التعليم والتربية الوطنية عن شكره للإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات على مجهوداتها الكبيرة التي أسهمت في نجاح هذه الامتحانات، وتقدم بالشكر كذلك للأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها (القوات المسلحة، جهاز المخابرات، الشرطة) على جهودها في تأمين امتحانات الشهادة السودانية، وكل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ساندت وزارة التعليم والتربية الوطنية، وأعرب عن أمنياته للطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.
سونا