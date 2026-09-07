رئيس الوزراء يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 تمهيداً لإعلانها

اعتمد السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 تمهيداً لإعلانها.

​جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالخرطوم السيد وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، والذي أوضح في تصريح صحفي أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بلغ (559 ألف) طالبٍ وطالبة، مؤكداً أن النتيجة ممتازة مقارنة بالعام الماضي والأعوام قبل الحرب حيث كان عدد الطلاب (510 آلاف) طالبٍ وطالبة، منوهاً إلى أن زيادة عدد الطلاب الجالسين مؤشرٌ جيد لاستقرار العملية التعليمية والتعافي.

​وأشار وزير التعليم والتربية الوطنية إلى أن عدد مراكز امتحانات الشهادة السودانية بلغ (3,333) مركزاً داخل وخارج السودان.

​وأعرب وزير التعليم والتربية الوطنية عن شكره وتقديره لفخامة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومعالي رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على دعمهم ورعايتهم للتعليم، وتقدم سيادته بالشكر لمعلمي ومعلمات البلاد الذين خاضوا هذه المعركة التعليمية بدءاً من الفصول الدراسية والمشاركة في كافة مراحل الامتحانات.