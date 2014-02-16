والدة الرئيس البشير الحاجة هدية : (خلاص يا عمر ولدي كفاية حكم)

وقال أحمد حفيد الحاجة هدية في حوار قصير لموقع سودناس إعتاد خالي البشير وبطريقة راتبة أن يصبح على جدتي هدية ويجلس ويدردش معها في أخبار عائلتنا وأحياناً يشمل النقاش الأمور العامة وحبوبتي الحاجة هدية لا تبخل في تذكير الرئيس بالأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء الذي يعاني منه غالبية الأسر السودانية.
وأضاف أحمد لموقع سوداناس في جلسة ونسة جمعت بين جدتي وخالي الرئيس في الأيام الماضية طلبت الحاجة هدية من الرئيس أن يتنازل عن الرئاسة ولا يخوض الإنتخابات القادمة حيث قالت للرئيس (خلاص ياعمر ولدي كفاية حكم وعليك أن ترتاح وتسلم الراية لشخص أخر).
وذكر أحمد لموقع سوداناس (أن الرئيس يكن محبة عظيمة لوالدته ويبرها ويحسن إليها، ورغم أنه رئيس السودان ووالله ما عشان خالي لكنه رجل طيب ومتواضع وحنون لدرجة لا توصف) .
الجدير بالذكر أن الرئيس السوداني ألمح أكثر من مرة عدم رغبته في دخول سباق الرئاسة القادم، وكذالك خرجت تصريحات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم تفيد بأن الوطني سيقدم مرشح جديد خلفاً للرئيس البشير الذي قضى نحو 25 سنة في حكم السودان منذ وصوله لكرسي الرئاسة عبر إنقلاب عسكري في 30 يونيو 1989 أطاح بحكومة منتخبة كان رئيس وزرائها الإمام الصادق المهدي .
خاص سوداناس
27 التعليقات
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2014/02/16 at 9:55 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=6]ليه يا حجة هدية الله يعطيك طول العمر البشير دا الشعب السوداني حا يتذكره بالخير يقول ليك يا حليل ايام بشه الدولار كان بس ب 8 جنيه
من بكرا حا نطلع مظاهرات نطالب بالتجديد للبشير تاني ب 25 سنة
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2014/02/16 at 10:04 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]مصائب الدوله كلها جايه من راس الحجه دي
كفايه انها السبب في بقاء اللمبي في منصبه حتى الان[/SIZE]
2014/02/16 at 11:33 م (UTC 2) رابط التعليق
قبل كده اداك بحديدة في رجلك تقول ليهو خلى الحكم بقطعا ليك عديل كده
2014/02/17 at 12:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
خلاس ياخ نحن موافقين، ماعشان الشعب السوداني ولكن عشان خاطر والدتك دي كفاية حكم وكلم ناس المؤتمر الوطني يشوفوا ليهم مرشح تاني للرئاسة.
2014/02/17 at 4:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5]الله يحفظها؛
كان أبنها الشهيد (عثمان البشير) الذي شرفني الله بصحبته في الجهاد حتي استشهاده- يشبهها شبها كبيرا. والله ما رأيت مثله شجاعة وشفقةورحمة وثقافة رفيعة. تفبله الله في الصديفين.[/SIZE]
2014/02/17 at 4:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههه كلام حبوبات
2014/02/17 at 5:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5][B]الله يقطع ولدك ويقطع اليوم الجبتيهو فيهو ،،، نسال الله ان يتقم منه في الدنيا قبل الاخره ،،، اليوم الجبتيهو فيهو لو كان نمتي في بيت ابوك ما كان افضل ،،
اللهم نسألك يارحمن ان تتنقم من كل ظالم وترينا فيه يوماً اسودا كوجهيارب العالمين [/B][/SIZE]
2014/02/17 at 5:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
غايته يا حجة نصيب كبير من لعنات الغلابة والمظلومين وأسر الشهداء بتصلك يوميا ..
لو كان عرفتي تربي ما كان بقى ده حالنا ..
2014/02/17 at 5:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]الله يحفظكم جميعاً من عين الحاسدين – ويحفظ اهل السودان وجميع المسلمين[/SIZE]
2014/02/17 at 6:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرئيس رغم كل ما يقال ويشاع عنه وعن فترة حكمه الا انه سوداني بصفاته وشمائله وهذه يمكن من الاسباب التي ادت الى كثر البطانة الفاسدة فهو لا يعرف ان يعاقب بصورة فردية اي مقصر وانما ترك ذلك للقضاء والجهات المسؤلة وهذا جر سمات الضعف للحكومة وعدم مقدرتها محاسبة المخطئين والقريبين من الرئيس ومجلسه ..
ووالدته تصرفت ايضا بقلب الام الحنونة التي ترى بعينها ما يعاني الرجل ..
ولكن اقول اليوم او غد اذهبوا للراكوبة مع اني ما بمشي وشوفوا حيقولوا شنو في الكلام دا سفهة القوم وصائعي الصفحات الذين لا هم لهم غير السب والشتيمة .. سيقولون وبالعبارة الفصيحة (( زول امه قالت ماعايزاه تاني راجي شنو )) وعليكم الله تذكروا الكلام او حيقولوا زول امه كرهت حكمه وكرهت زمانه تاني عايز شنو ..
وهم دائما كذلك يحورون ويغيرون في الكلام ويبترونه ليبدوا كما يريدون
2014/02/17 at 6:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
Israel is responsible for the coup in Egypt and is fighting the Muslim Brotherhood and Hamas terrorist in this and all this because of Israel in Egypt 🙂
2014/02/17 at 6:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
بر الوالدة يا ريس واسمع كلامها…وعافيين منك لله والرسول
2014/02/17 at 6:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياللمهازل منتظرين هديه تقرر لينا …. فعلا بعد ده كفاية حكم لانو الجاى ح يكون (حك)…..
2014/02/17 at 7:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
والدتنا الحاجة هدية ربنا يطول لينا في عمرك ويديك الصحة والعافية ، والحمدلله بأنك بتذكري ولدك عمر البشير بالمعيشة الصعبة للسودانين ، بس يا ريتك تقولي لولدك عمر يشوف جحور الحرامية وين ويدفنها وأكيد هو بيعرفهم وآحد وآحد ….
يا ريت يا حاجة هدية أنتي الخير والبركة وأنت الأم لنا جميعا ذكري ولدك عمر ينظف البلد من الحرامية السرقوا الشعب السوداني قبل ما يترك الرئاسة لأنو البيجي بعده يستلم البلد نظيفة ولو أستلمها والحرامية برضو موجودين صدقيني يا والدتي سوف يزيدوا أكثر …
وربنا يطول لينا في عمركم ويديك الصحة والعافية أمنا الحاجة هدية ..
2014/02/17 at 7:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
[B][SIZE=4]كلام الحجة ما نبع الا بحكمة … ويا ريس اسمع كلام أمك التحت اقدامها الجنة.[/SIZE][/B]
2014/02/17 at 8:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين
نحنا معاكم ضقنا الويل
جعنا عطشنا يا ظلم عديل
شوف عيني يبستو النيل
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
***
قسمتو جنوبنا ما اتكلمنا
عدلتو الخرطة الفيها وطنا
في دارفور خيتو كفنا
قتيل في قتيل وكتير من جنا
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!!
****
النيل الازرق حكايتو حكاية
اتمردو ناسو وقالو كفاية
الجوع الفقر الما عندو نهاية
كفاية الظلم علينا كفاية
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
***
وانتو هناك عايشين في امان
في اوروبا اولادكم بالجامعات
ونحن نكوس لحق الحلة فطورنا غدانا بقى لقيمات
قصوركم فارهة كمين عربات
حساب في اوروبا كمان شركات
شردتو الكادر مننا فات
لارض المهجر فر شتات
ما تغورو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
***
سويتو كباري وسفلتو الشارع
كباري جيبوكم سرقة عديييل
حتى سمكنا الجوا النيل بالجد عارفكم وعندو دليل
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
*****
فوتو خلاص سيبونا في حالنا
وادو الراية وريحو بالنا
بكيتو وطنا سحبتو اموالنا
حطمتو النيل عطشتو حلالنا
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
****
الخريج كايسلو وظيفة
مع انو نبيه ونتيجتو نضيفة
لمعاينة خش اجابتو صحيحة
مرق زعلان ما اللجنة كفيفة
ما تغورو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
****
ناس كادوقلي شالو سلاح
لانو الكعكعة بقت بالتاح
دخول القصر ما دايرلو نجاح
ابقى معارض دا ياهو المفتاح
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟؟!!
****
احسبو كم سنوات قاعدين
وما عارفين جابوكم دين
خلاص ملوكم شدو رحيل
كرسيكم داك دايرلو بديل
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
*****
الطالب بقرا كمان شغال
واولادكم انتو عال العال
سيبونا خلاص كفاية ضلال
بعدكم جد بنصلح الحال
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟؟!!
****
بلد اجدادنا دي ريقا نشف
وحتى النبض الفيها وقف
بعتوها زمان انسانا عرف
استثمار ومعاهو ختف
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
*****
عرباتكم فارهة اشكال والوان
وجيبوكم يورو كمان دولار
فوتو خلاص كفانا دمار
وكفانا حصار وقرار في قرار
وما تفوتو خلاص قادين لمتين ؟!!
****
منعتو علمنا يرفرف تاني
دمرتو النيل الفي شرياني
طمستو هوية كل سوداني
ومننا ايه دايرين من تاني
ما طيرو خلاص قاعدين لمتين ؟!!!
***
دارفور الكعبة دي نار وضرب
وارض التاكا انسانا غضب
امشو خلاص كفاية لعب
وعودكم لينا فارغة كضب
ما تطيرو خلاص قاعدين لمتين ؟!!!
*****
وطنا الغالي بقى مكتوف
في حكمكم ياما دخلنا الخوف
عمينا عديل فقدنا الشوف
يوماتي تموت بالانة الوف
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟؟!!!
****
قاعدين لمتين ضيعتو الزين
باع الكارو وباع البيت
طلق مرتو عشان الدين
جن عدييييل وجاب الزيت
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
****
شبعتونا كلام في كلام
بترولنا الضخ اتباع قدام
لا لسنا عقال لا لقينا سلام
مرتاحييييين وشبعتو حرام
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟؟!!
***
الساب القرية وج الخرتوم
الما عندو ضهر يبيع ليمون
او برد في السوق مهموم
الغول راجيهو محل ما يكون
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
***
بقينا بنحلم بالبنكوت
لانو جيوبنا سكنا عنكبوت
بجنمب البنك بنجري نفوت
خفنا يقولو دا حرامي يموت
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
***
كم من والدة يتمتوها
جبتو ليها السكر وسكتوها
جناها رحل جندتو اخوها
سميتو شهيد عشان ترضوها
ما تفوتو خلاص قاعدين لمتين ؟!!!
***
نحن معاكم ضقنا الويل
يا ظلم عديل
شوف عيني يبستو النيل
ما تغورو خلاص قاعدين لمتين ؟!!
2014/02/17 at 8:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
ارد علي زهره يوسف جماعة التمكين شردوا الناس من البلد عشان ماحد يحكم معهم تقولي نكون مثل الامارات حلم الجعان عيش
2014/02/17 at 8:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو عمل شنو ياحاجة غير دمر السودان ودمر الزراعة والصناعة كافة “المشاريع الزراعية “مروية ومطرية ” والمصانع ” زيوت، صابون،نسيج” تم تدميرهابشكل كامل ” ولدك هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما حدث وسيحدث لأنه هو الراعي ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكل شئ حدث لأي مواطن سوداني هو المسؤول عنه أمام الله يوم القيامة لأنه هو الحاكم وتمت مبايعته على ذلك ” وحكايته بايظة ياحاجة ورينايكون في عونه ..
2014/02/17 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله يديكي الصحة وطول العمر ياوالدة الكل
لكن ارجو ان من الاخ الرئيس قبل ان يغادر ان رئيسا لكل السودانيين ويستقيل من المؤتمر الوطني لانه اصبح جزءا من تاريخ السودان
2014/02/17 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
بلد فوضي …. ههههههههههههه
2014/02/17 at 3:09 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]والله والله الذى خلق السموات والارض عندما اتذكر صورة اطفال الاساس الذين تم قتلهم علي يد رجال البشير وكانهم كلاب ضالة ادعوا الله ليلا ان ينتقم من هذا الرجل الجبار السفاح لو كان له قلب كما تقول يا ابن اخته قلب فقط وليس حنين كما تقولون لان حياته كلهاغير تمثيل لما استمر ساعة واحده في الحكم بعد قتل الاطفال في شهر سبتمبر ولم يرمش له جفن بل تبجح في السعودية انهم استعملوا الخطة ب لايقاف المظاهرات التي تطالب بحقهم ان يعيشوا كباقي خلق الله …قال حنين دى اكذب كذوب وعداءه صار شخصي لكل لبيت سوداني ونسأل الله يورينا فيه يوم.[/SIZE]
2014/02/17 at 4:15 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5]للذين يسيئون لأمرأة في هذه السن ، نطمنهم، اذا ذهب ابنها فسيأتي بكري، والجلابة قاعدين .. كان حسنة .. كان قوة .[/SIZE]
2014/02/17 at 7:44 م (UTC 2) رابط التعليق
رد لزهره يوسف
ايام الرئيس نميرى كان الجنيه بيساوى 3 دولار
انتى الان بتتكلمى من استراليا يعنى ما من الجزيره مثلا
طيب لو بتفهمى كدا كان قعدتى فى البلد دى وعمرتيها
الله لا جاب باقيكم
انا طلعت عشان اعمر فيها و بدخل عمله صعبه سنويا للسودان ما قاعده زيك اكل و اشرب و اتمحن و انحسر و اولول زي النسوان علي ايام نميري و غيره يا فاشل اللهي يا بعيد الله يشيلك انت و الجابوك واحد واحد ما يفضل فيكم نفر يا واطي مش الله لا جابني انا يا تافه انا علي الاقل قاده بره ما مستفيده ولا شي من السودان طول عمري عايشه بره بل بالعكس انا البفيد السودان لانو في النهايه دي بلدي لانو انا اصيله ما واطيه زيك
2014/02/18 at 6:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
[B][[FONT=Tahoma]SIZE=5]عمر ولدك العملا في السودان وأهلو يمرقم منها رب العالمين ان شاء الله ,,,,شكيناهو على اللي لا نام ولا أكل الطعام ,,,يا حاجة هدية قولي لولدك خاف الله في خلقو …[/SIZE[/FONT]][/B]
2014/02/18 at 6:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
بر والدتك يابشبش .. واسمع الكلام ..
عشان تعفى ليك فلقتها بالحديدة زمان
ابويقين
2018/05/12 at 5:45 م (UTC 2) رابط التعليق
كلنا الحاجه هريه
Um Duaa
2018/12/29 at 9:38 م (UTC 2) رابط التعليق
يعنى الحاجة من 2014 قالت ليهو اتنازل؟
ياريت لو سمع كلامها وتنازل عن الحكم بكرامته ….كان احسن ليهو من الإهانة و خروج الشعب مطالبا تنحيه…..