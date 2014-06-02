اتحاد مزارعي كسلا يحذر من آفة “توتا ابسلوتا”

[JUSTIFY]حذر اتحاد مزارعي كسلا من آفة “توتا ابسلوتا” الفتاكة التي تهدد بالقضاء على محصول الطماطم في مشاريع طوكر ودنقلا والقضارف، وتوقع الاتحاد ارتفاع أسعار كيلو الطماطم الى ما بين 50-60 جنيه نظراً لانخفاض الانتاجية، في الأثناء أعلن نواب بالبرلمان أن ضعف المخزون من الذرة بالبلاد ينذر بالخطر، وانتقدوا رفع شعار نأكل مما نزرع في الوقت الذي يستورد فيه السودان القمح والسكر وما قادر يكتفي ذاتياً” وطالبوا المالية بوقف تشييد العمارات وشراء العربات وتوفير أموالها للزراعة وأضافوا: “نحن ما بناكل عمارات”، وكشف علي محمد بابكر عطا عضو اتحاد مزارعي كسلا شعبة الخضر والفواكه، خلال اجتماع وزير الزراعة الذي قدم تقريراً إلى البرلمان عن الاستعدادات وزارته للموسم الصيف عن تفشي آفة “توتا ابسلوتا” الفتاكة التي تهدد بالقضاء على محصول الطماطم في مشاريع طوكر ودنقلا والقضارف، وفدت للسودان من لبنان قبل 3 سنوات وتوقع عطا، ارتفاع أسعار كليو الطماطم الي مابين 50-60 جنيه نظراً لانخفاض الإنتاجية وأضاف “ويمكن ما يتلقي” وطالب بضبط منافذ دخول المحاصيل وتوطين المدخلات والسماد والتقاوي، وحذر النائب البرلماني إبراهيم تمساح من أن ضعف المخزون الاستراتيجي من الذرة ينذر بالخطر، وشدد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات لإيصال التمويل والتقاوي للمزارعين في غضون 15 يوماً، وأضاف “الأمطار بدأت تنزل والى الآن ما في تمويل ولا تقاوي وصل المزارعين”، وانتقد النائب أحمد هجانا رفع شعار “ناكل مما نزرع ” في الوقت الذي نفشل في الاكتفاء ذاتياً ونستورد القمح والسكر وأضاف “دي وصمة عار” وطالب وزير المالية بوقف تشييد العمارات وشراء العربات وتوفير أموالها للزراعة وأضاف “نحن ما بناكل عمارات” وقال هجانا “نحن بندافع عنكم في الأتراح والأفراح ونبقى زي خرم الإبرة ” بينما أعلن مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشرى تسليم بنك المزارع 300 مليون جنيه في إطار الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي وأكد البشرى أن زيادة المساحة المزروعة من 3 مليون فدان – 10 مليون فدان تتطلب تمويل بنك المزارع بـ 4.5 مليار جنيه، و3.9 مليار جنيه كحد أدنى وأكد وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار استعداد فروع البنك الزراعي لتمويل أي مزارع جاد ومستعد وقال المزارع الما قادر على الزراعة ما يجي يشيل تمويل، وكشف عن اتجاه البنك المركزي لضمان محفظة القطن مشيراً الى أن الدولة ظلت تضمن محفظة الصمغ المتعثرة طوال الـ8 سنوا ت بما يعادل 120 مليار جنيه فيما أعلن وزير الزراعة إبراهيم محمود عن اتجاه الدولة لمراجعة المخزون الاستراتيجي وتوفير مخزون يغطي الأعوام المقبلة لمواجهة أي مشكلة طارئة وكشف عن قرض للبحوث الزراعية بـ5 مليار جنيه في لإنتاج تقاوي الدخن والفول السوداني والسمسم، بجانب قرض إماراتي لتحديث طلمبات مشروع الرهد الزراعي التي تعمل منذ العام 1970م.
صحيفة الجريدة
ع.ش[/JUSTIFY]
3 التعليقات
2014/06/02 at 6:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=6]احبتي المزارعين حشرة توتا ابسليوتا دودة ضارة جدا خاصة في الطماطم ولكن الحمدلله يوجد مبيد ممتاز من شركة سنجينتا يسمس (امبليجو ) يقضي علي الدودة تماماً وانا مهندس زراعي واستخدمت هذا المبيد ونتائجه ككتازة . وكيله في السعودية شركة الاعمار العالمية للكيماويات وانا احد طاقمها ارجو من السلطات العمل علي توفير هذا المبيد وانا علي استعداد للمساعدة في ذلك بحكم عملي في المجال كمهندس زراعي من 24 سنة مضت ومتخصص في المبيدات
ربنا يحمي بلدنا ويحفظنا من الكوارث[/SIZE]
2014/06/02 at 6:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
وأضافوا: “نحن ما بناكل عمارات”
مجهول الهوية
2019/01/07 at 3:32 م (UTC 2) رابط التعليق
هل يوجد المبيد امبليجو في اردن