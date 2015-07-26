بالأرقام.. رواتب رؤساء إفريقيا.. راتب البشير ضمن القائمة..!





نشر موقع anirudhsethireport المتخصص في نشر أخبار الاقتصاد العالمي، “إنفوجرافيك” يكشف عن رواتب رؤساء الدول الإفريقية، مقارنة بمتوسط الدخل السنوي للفرد في كل دولة، ورصد الموقع، مرتبات رؤساء الدول الإفريقية، ومقارنتها مع متوسط دخل الفرد السنوي، من رئيس الدولة الأعلى راتبًا وهو الرئيس الكاميروني “بول بيا”، إلى الأقل راتبًا وهو الرئيس السيراليوني “إرنست كوروما”، وجاءت الرواتب على النحو التالي:

1- رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا، دخله 610 آلاف دولار سنويًا، في حين أن دخل الفرد سنويًا في بلاده يبلغ 2660 دولار.

2- ملك المغرب محمد السادس بن الحسن، دخله سنويًا 480 ألف دولار، ودخل المواطن المغربي 7000 دولار سنويًا.

3- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، يتقاضى 272 ألف دولار سنويًا، ومتوسط دخل المواطن 12 ألفا و240 دولار سنويًا.

4- رئيس دولة تنزانيا جاكايا كيكويتي، يتقاضى سنويًا 192 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 1750 دولار سنويا.

5- رئيس دولة الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، يتقاضى 168 ألف دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد الجزائري 12 ألفا و990 دولار سنويًا.

6- رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج، يتقاضى سنويًا 150 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 23 ألفا و240 دولار سنويًا.

7- رئيس دولة كينيا أوهورو كينياتا، يتقاضى سنويًا 132 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 2250 دولار.

8- رئيس جزر القمر إكليل ظنين، يتقاضى سنويًا 115 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 1560 دولار.

9- رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو، يتقاضى سنويًا 110 آلاف دولار، ومتوسط دخل الفرد 4720 دولار.

10- رئيس دولة ناميبيا هاجي جينجوب، يتقاضى سنويًا 110 آلاف دولار، ومتوسط دخل الفرد 9590 دولار.

11- رئيس جمهورية زيمبابوي روبرت موجابي، يتقاضى سنويًا 108 آلاف دولار، ومتوسط دخل الفرد 1560 دولار.

12- رئيس دولة موريشيوس أمينة غريب فقيم، تتقاضى سنويا 104 آلاف و838 دولارًا، ومتوسط دخل الفرد 17220 دولار.

13- رئيس دولة كوت ديفوار الحسن واتارا، يتقاضى سنويًا 100 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 2900 دولار.

14- رئيس دولة ليبيريا إلين جونسون سيرليف، يتقاضى سنويًا 90 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 790 دولار.

15- رئيس دولة رواندا بول كاجامه، يتقاضى سنويًا 85 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 1430 دولار.

16- رئيس دولة أنجولا جوزيه إدواردو دوس سانتوس، يتقاضى 81.075 دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد 6770 دولار.

17- رئيس دولة غانا جون درراماني ماهاما، يتقاضى 76 ألف دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد 3880 دولار.

18- رئيس دولة مالاوي بيتر موثاريكا، يتقاضى سنويًا 75.348 دولار، ومتوسط دخل الفرد 750 دولارًا.

19- الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتقاضى 72 ألف دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد 10 آلاف و850 دولارًا.

20- رئيس دولة نيجيريا محمد بخاري، يتقاضى سنويًا 70 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 5360 دولار.

21- رئيس دولة مالي إبراهيم بوبكر كايتا، يتقاضى سنويًا 69 ألفا و609 دولارات سنويًا، ومتوسط دخل الفرد 1540 دولار.

22- رئيس دولة بتسوانا إيان خاما، يتقاضى سنويًا 66 ألفا و713 دولار، ومتوسط دخل الفرد 15500 دولار.

23- رئيس دولة الجابون علي بونغو أونديمبا، يتقاضى سنويًا 65 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 17220 دولار.

24- رئيس دولة زامبيا إدغار لونغو، يتقاضى سنويًا 56 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 3070 دولار.

25- رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، يتقاضى سنويًا 53 ألفا و197 دولارًا، ومتوسط دخل الفرد السنوي 680 دولارًا.

26- رئيس دولة سوازيلاند الملك مسواتي الثالث، يتقاضى 52 ألفا و128 دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد 6220 دولار.

27- رئيس دولة موزمبيق فيليبي نيوسي، يتقاضى سنويًا 47 ألف و500 دولار، ومتوسط دخل الفرد 1040 دولار سنويًا.

28- رئيس دولة إثيوبيا مولاتو تيشومي، يتقاضى 44 ألفا و472 دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد 1350 دولار.

29- رئيس دولة ليسوتو الملك ليتسي الثالث، يتقاضى 36 ألف دولار سنويا، ومتوسط دخل الفرد السنوي 3320 دولار.

30- رئيس دولة بوركينا فاسو ميشيل كفاندو، يتقاضى سنويًا 33 ألفا و209 دولارات، ومتوسط دخل الفرد 1560 دولار سنويًا.

31- رئيس دولة بنين ياي بوني، يتقاضى سنويًا 29 ألفا و258 دولارا، ومتوسط دخل الفرد 1780 دولار سنويًا.

32- رئيس دولة السودان عمر البشير، يتقاضى سنويًا 28 ألفا و800 دولار، ومتوسط دخل الفرد 2370 دولار سنويًا.

33- رئيس دولة غينيا ألفا كوندي، يتقاضى 22 ألف دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد 1160 دولار سنويًا.

34- رئيس دولة الرأس الأخضر جورج كارلوس فونسيكا، يتقاضى سنويًا 20.016 دولار، ومتوسط دخل الفرد 6220 دولار سنويًا.

35- رئيس دولة تونس الباجي قائد السبسي، يتقاضى سنويًا 16 ألفا و400 دولار، ومتوسط دخل الفرد 10 آلاف و960 دولار سنويًا.

36- رئيس دولة السنغال ماكي سال، يتقاضى سنويًا 14 ألفا و941 دولار، ومتوسط دخل الفرد 2240 دولار سنويًا.

37- رئيس دولة أوغندا يوري موسفني، يتقاضى سنويًا 13 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 1370 دولار سنويًا.

38- رئيس دولة سيراليون إرنست كوروما، يتقاضى سنويًا 12 ألف دولار، ومتوسط دخل الفرد 1750 دولار سنويًا.

مجلة الرجل