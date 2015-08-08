بالصور 10 دول إفريقية تتميز نساؤها بالجمال: اثيوبيا الاولى..مصر تحتل المرتبة الأخيرة.. السودان خارج القائمة

10. مصر
كثير ما يعلق الشباب المصري على جمال المرأة الغربية بشكل إيجابي مقابل تعليقات سلبية على بنات بلده المصريات، لكن ما لا يعرفه أن المصريات ربما جذبن بجمالهن أنظار الأجانب على النقيض، ما جعلهن يحتلون إحدى المراتب الـ10 الأولى ضمن أجمل نساء في أفريقيا.
ورصد موقع vigilantupdates تصنيفًا لجنسيات أجمل نساء إفريقيا.
يقول viligianupdates عن مصر: «دولة مصر العريقة لديها بعض أجمل نساء العالم».
9. زيمبابوي
رغم مرور زيمبابوي بأزمات اقتصادية وسياسية، إلا أن ذلك لا علاقة له بكونها بلد النساء الجميلات.
8. جنوب أفريقيا
هي دولة يجب أن تكون ضمن القائمة، فكم وجه جميل ينحدر منها يقود عروض الأزياء وبرامج التلفزيون والمجلات، إذا كنت قد زرت تلك البلد العظيمة فلن يدهشك اختيارها في الرقم 8.
7. نجيريا
كثير من أجمل نساء العالم ينحدرن من نيجيريا، ومن ضمنهن ملكة جمال العالم سابقًا، أجباني داريجو.
6. الكونغو الديموقراطية
نساء الكونغو الديموقراطية من أجمل نساء القارة السمراء.
5. غانا
غانا بلاد رزقت بنساء جميلات، وإذا ألقيت نظرة على السينما الغانية ستعرف أن حصولها على المركز الخامس مستحق.
4. تنزانيا
تنزانيا هي اختيارنا للمركز الرابع.
3. الكاميرون
تعتبر إحدى قبال العذاب في القارة السمراء، وتعتبر من البلاد التي تنجب نساء هن من الأجمل في أفريقيا.
2. كينيا
قد يتفاجأ الكثيرون لكن إذا كنت تشك في أحقيتها في المركز الثاني فربما عليك أن تزور مدينة نايروبي.
1. إثيوبيا
تحتل بأريحية المركز الأول في هذه القائمة، وهو من أسهل الاختيارات والقرارات، فإثيوبيا مليئة بالنساء الجميلات، وكانت قد فازت إحدى فتياتها بجائزة أجمل النساء الإفريقية عام 2014.
المصري اليوم
64 التعليقات
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tarig ali
2015/08/09 at 1:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
جميل جدا
صريح شديد
2015/08/09 at 7:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
التبرج والتفاخر بجمال النساء مذموم، ولكن بمناسبة المناسبة :
عشان ما ناخد الموضوع بحساسية، ليس السودان وحده خارج القائمة، فمعه، تونس المغرب، الجزائر، موريتانيا .. !!!
اذا استثنينا ثلاثة صور .. أين جمال الباقيات ! هل ممكن تقنع أي (عاقل) بأنو الكينية دي جميلة ؟؟ .. لو قلت عايز أعرسها .. أمك ح تقول ما عافية منك !!
الجمال نسبي .. بس في مقاييس متفق عليها !! وكل زول بعجبو الصارو !
سودانية
2015/08/10 at 10:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحمدلله انه السودان خارج القايمة لانه مافى سودانية بتتعرى وتصور بهذا المشهد ونحن بلا فخر ارض الجمال والعفاف والطهر وكم كم من جمال اذا قارناه بالصور ولا مقارنة ويحيا الشاعر الذى قال احب مكان وطنى السودان لان حسانه اعف حسان …..وحلوة جميلة وزيك وين يابت بلدى
الواثق
2015/08/09 at 1:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما هي مقاييس الجمال
الجمال !!
2015/08/09 at 1:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
إذا كان الجمال وصفاً أو تقاطيع فإن حظ المصريات في ذلك قليل , اختر أي مصرية وأصبغها باللون الأسود , ستجد أنها إما بعاتي أو شكالوتة , إما إذا صبغت صورة البنت الغانيــــّة ( من دولة غانا ) باللون الأبيض فستجد أنها فائقة الجمال , وهي فعلاً جميلة بلونها الذي هو صبغة الله (ومن أحسن من الله صبغة ؟ !!
ahmed fahad
2015/08/09 at 1:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ياسوادنة تانى مفروض تسكتو ومتحطوش منطق و ماتصدقو شائعات تطلقونها انتم كونو واقعيين بلاش تنطع وتكبر ع الفاضي يافشلة
OMAR ALKASHEF
2015/08/09 at 1:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
يسد فلتك
سوداني وافتخر
2015/08/09 at 2:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
اسمع يا احمد يا عوقه يا اهبل انت نقطنا بسكاتك وياريت توقف خلاطه اللهجات القادينا بيها دي دا شنو هسي ( ياسوادنة .. ومتحطوش .. ماتصدقو .. ) اكيد عندك انفصام في الشخصيه
شاكوش
2015/08/09 at 6:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلم بابا ينزلك السودان إجازة عشان اللهجة بتاعتك خلاص إنتهت وبقت (متلزمناش)
شنداوي
2015/08/09 at 1:41 م (UTC 2) رابط التعليق
هو ياشاكوش يااخوي كان باباه جابو السودان وصلو لينا هناك تاني بمرق منها؟؟
يجينا فهد نطلعو ارنب
حلفاوى
2015/08/09 at 11:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت لمن كنت صغير فى سوداني عمل ليك حاجة؟؟؟؟
طاهر
2015/08/09 at 1:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
الجمال موجود في كل مكان ولاكن الجمال الاصلي في السودان لاحوله حتي الشعر طلع مضروب عندنا ابتدا من الاسد النتر ومرور بنمر يضاير الصف محل مايميل وصول وروني العدو والبلد نصها يونا ميد
abu obaida hassan
2015/08/09 at 2:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
خروجهن من قائمه الكاسيات العاريات نحمد الله عليه ولا يشرفنا رحم الله نساءا يتنافسن في حفظ القران والمجالات المفيده ليس الرقص ونواقص الامور
وما من فاشل غيرك
المعلم
2015/08/09 at 7:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
أبو عبيدة صدقت في الوصف من أهم مواصفات الجمال عندهم العري ونحمد ألله بأن السودانيات النسبة الأكبر منهن محتشمات
متغربة 2
2015/08/09 at 3:29 م (UTC 2) رابط التعليق
لا فض فوهك انت و ابو عبيدة . بنات البلد بينشافن في يم العرس و في المناسبات . مشكلتنا الهي ما مشكلة انو بيتجيهن و يتمكيجن في مناسبات معينة و ده طبعا حفظا لي دينهن ما يتبرجن عرفتوا السبب ……حفظ الدييييييييييييييين
متضايق
2015/08/09 at 7:35 م (UTC 2) رابط التعليق
معليش يا متغربة 2 دا كان زمان هسة كاشفات طول السنة شوفيهن في النجايل وشارع النيل والجامعات حالة بالبلا وبعد دا ماجايبات حقهن …
nassir saeed
2015/08/09 at 3:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
عندنا مثل بقول القرد في عين أمه جوهره
عطبراوي
2015/08/09 at 5:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحمد لله اني سوداني أبا عن جد . و الحمد لله أن رزقني الله بزوجة سودانية هنية و رضيه و الحمد لله أن رزقني الله بأبناء و بنات سودانيات . و الحمد لله أن تصنيفهم هذا لم يشمل السودانيات
متغربة 2
2015/08/09 at 3:33 م (UTC 2) رابط التعليق
اهنيك بيهم الله رب العالمين دايما و ابدا يا العطبراوي
osman
2015/08/09 at 6:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
البياض نصف الحسن
مصر المغرب تونس الجزائر ودخل معاهم اثيوبيا وجزء من السودانيات
الفنجري
2015/08/09 at 7:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
دة كلام صحيح مية فى المية عارفين ليه ؟ لانو بناتنا فقدوا الهوية بتاعتهم و التميز الكانوا مشهورين بيهو وهو جمال الوانهم الان الغالبية ا العظمى من بناتنا بيفسخوا الوانهم يعنى كلهم دايرين يبقوا بيض !! يعنى شنو يعنى نظام يبقوا زى المصريات و اللبنانيات ولو عايز تتاكد من الكلام دة بس اتفرج على قنواتنا الفضائية حا تلقى كل البنات بقى لونهم ابيض !! الحصيلة اصبحوا مشوهين فلا لحقوا العرب ولا الافارقة اقتنعوا بيهم زى فى القصة عندما حاول الغراب ان يصبح طاووس فقام صبغ لونو الاسود فلام مشى للطواويس قاموا ضحكوا فيهو ولمن رجع لاهلو الغربان انكروهو و ما قبلوا بيهو.
الخابور
2015/08/09 at 7:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
المهم الأخلاق …… ههههههههههه جيبوا لينا قائمة الأخلاق ساعة طلعنا من قائمة الخلقة
الصريح
2015/08/09 at 8:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
على فكرة المصريات من اقبح نساء العالم …والجميلات فيهن مهجنات اما ان تكون من اب ايطالى او يونانى او لبنانى …امسك مثلا معظم الممثلات المصريات تجدهن بنفس الطريقة فى الأصل لاعلاقة لهن بمصر .
متابع من زماان
2015/08/09 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
أجمل تعليق يا أبو عبيدة
كتاحة
2015/08/09 at 8:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
بعد كدا مافي قول يتقال ….
انا
2015/08/09 at 8:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
وين الموريتانية يا وهم … هن اجمل بنات افريقيا
عادل ابراهيم
2015/08/09 at 8:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله العظيم عندنا في السودان اجمل من النساء اللائي تم عرض
صورهن لكن الحمد لله هن لسن متعريات بل هن للقرءان حافظات
التحية و الاحترام لنساء بلادي.
متغربة 2
2015/08/09 at 3:31 م (UTC 2) رابط التعليق
لا فض فوهك يا عادل
الطيب علي
2015/08/09 at 8:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحمد الله الماجابونة في هذه القائمة لأننة نحتل المركز 15 ونقع في القائمة مع كل من المغرب والجزائر ومالي وتونس ليبيا وساحل العاج السنغال وارتريا والصومال غايتو الموقع دا مضروب يعني ماشاف حسناوات دولة جنوب السودان ولاشنو قال كينيا وزمبابوي
Mamoun
2015/08/09 at 9:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
الاتحاد الكونفدرالي هو الحل للوجع المستشري … السودان اثيوبيا اريتريا الصومال وجيبوتي دولة واحدة لون واحد شكل واحد وحب واحد
زول جبنة
2015/08/09 at 9:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
دا الكلام .. تصدق دا ح يكون نسيج اجتماعي متجانس للاخر …
و اللي ما عايز كدا و داير يمشي مع جماعته يمشي !
فارس عبدالرحمن
2015/08/09 at 9:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
عليكم الله اسى شهد المهندس ما اسمح من البنات الفوق ديل كلهم
مازيل تنيبور
2015/08/09 at 11:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة انو شهد المهندس ماسودانية لانو عائلة المهندس جات للسودان مع ااحكم التركي
مندوكورو
2015/08/09 at 2:45 م (UTC 2) رابط التعليق
لو كان كلامك صحيحا ، فان أجدادها اختلطوا بالسودانيين .. ولو حسبت نسبة الدم التركي ستجده أصبح أقل من 20% .
تاني حاجة في ناس كتيرين جوا للحصاد وهسي عاملين فيها أسياد بلد !!
الأيام دي مأجزين مع مشكلة النفايات دي !!!!
عمر الامين
2015/08/09 at 9:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم التعليق الاخ ابوعبيدة……
محمد
2015/08/09 at 9:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال الله تعالى. (ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) صدق الله العظيم
فكلمة انسان لا تدل على إنسان محدد ولا انسان دولة محدد تشمل جميع أجناس الجنس البشري فلذلك فإن أي إنسان علي وجه الأرض هو جميل
أبوهاشم
2015/08/09 at 10:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
ديل غلطانين في المسابقة قصدهم في الجري مش في الجمال بالله عليك ولا واحدة جميلة فيهن مافي !!!
خضرابي
2015/08/09 at 11:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
كان يفترض ان يكون العنوان السودان خارج قائمة السفور والتعري,,,,, يا بت بلدي يا فخر أوطاني ,,, ولا يهمك انتي تاج رأسنا وجمالك مافي ليهو مثيل جمال الروح والاخلاق جمال ..يمه وحبوبه..
أزرق
2015/08/09 at 11:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة نحن بنقول ليهم يصنع الصانعون وردا ,,,, وكفي
ناصر
2015/08/09 at 11:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
تعريف الجمال: هو التناسب والتناسق و الانسجام
ابوخرطوم
2015/08/09 at 11:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
الجمال جمال الريان الجزيرة قطر 0000
تمساح النيل
2015/08/09 at 12:49 م (UTC 2) رابط التعليق
وااااا أسفااااي علي بنات بلادي رقم الصرف البازخ علي الكريمات من اجل البياض والتبيض والبحث عن الجمال يكونً خارج هذه القائمة بعدما استهلاكاً كل حقن الدجاج والحصين وحبوب وكريمات اشكال وانواع
اكاد اجزم لو البنيات ديل كانو بستخدمو الكركار ولودق والبرسا ارث الحبوبات كانو نافساً مع اخواتً التنزانيات والغانيات
حمادة سكر
2015/08/09 at 1:32 م (UTC 2) رابط التعليق
لينا الله وعيشت السوق
أبو عبد الله
2015/08/09 at 2:47 م (UTC 2) رابط التعليق
abu obaida hassan أحسن تعليق ربنا يديك العافية ياأخى ويحفظك
MUBARAK ALI
2015/08/09 at 3:46 م (UTC 2) رابط التعليق
صورة السودانية الأولي ما بعرفها بس هى أجمل منهم كلهم بس ناس القائمة ديل ما عاوزين وجه جميل عاوزين يتفرجوا علي تفاصيل الجسم وفي دى السودان غير موجود في القائمة بس جمال بناتنا جمال مخفي يكفيك تشوف الوش وتقول آآآمنا
وطني السودان
2015/08/09 at 3:52 م (UTC 2) رابط التعليق
جميلات بالشعر الهندي والكريم الصيني والمكياجات البرازيلية وكلو كدة لكن الجمال الاصلي في السودان بنات ترهاقاوالكنداكة بنات بلدي يا حلوين
haider ali omer
2015/08/09 at 5:23 م (UTC 2) رابط التعليق
حتى الجمال بقى فيها سياسة
طيب فين تونس المغرب الجزائر
واللة الحريم القالو جميلات ديل بعاتيات عديل
السودانيات اجمل بكثير
هم قاصدين النساء الاكثر تفسخا ودعارة
والحمدللة بناتنا ما منهن
سمحات ومستورات
وذى ما قال احمد المصطفى زاهى فى خدرو
بنحب من بلدنا ما بر البلد
وموتو بغيظكم يا كفرة ويا فجرة
اما المسمى نفسو احمد فهد
فنقول للاخوة اتركوة يعوى
وكما قال الشاعر
لو كل كلب عوى القمتة حجرا
لاصبح الصخر مثقالا بدينار
وان عدتم عدنا بالصارم البتار
haider ali omer
2015/08/09 at 5:38 م (UTC 2) رابط التعليق
تكملة لما سبق
وذى ما قال احمد المصطفى
زاهى فى خدرو ما تالم
الا يوم كلموه تكلم
لو تراهو فى سماهو
النور كساهو الجمال
فمو خاتم ديمه كاشف لؤلؤى ناعم كالهلال
فى جبينو فى عيونو
فى سنونو الموت حلال
الظلال
2015/08/09 at 6:11 م (UTC 2) رابط التعليق
عليكم الله احمد فهد ده جيبوا لي السودان ينزل عندي اسبوع واحد بس
ما تخافوا ومخكم يمشي لبعيد
عايز اعلمو اللهجه السودانيه وبس
وصدقني يااحمد حترجع من عندنا بتحب السودان والسودانيين
الظلال
2015/08/09 at 6:13 م (UTC 2) رابط التعليق
حسي ده جمال ده؟
الكينيه دي مش الفي يد ال”خلال” زمان
متضايق
2015/08/09 at 7:40 م (UTC 2) رابط التعليق
الموضوع جايب دخل
ابو مسلم
2015/08/09 at 8:09 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام على من اتبع الهدى
دعونا نتسال ما هو معيار قياس الجمال عند هؤلاء ؟
الولا يقاس جسمها لكه يعنى بلمسطره طول الانف طول اليد. طول. القدم. . الشفاه المخره. المقدمة . الصدر ومحتوياته !!! وبعد د كله المعاينه بالنظر ؟؟؟؟؟؟؟
وان تكشف. الانثه. وليست المراه. مل. جسدها !!! ثم تتم معاينه يقوم بها صعاليك الدنيا وإنصاف الرحال والدعا ر والمخمورون ومتعاطى المخدرات وآلفاشين فى الحياه. بسبب فساد أرواحهم إلغائه النهائية. من هذا ان تحصل إحدى هذه الإناث بلعب إلملكه. وتكون هى الأكثر لا. حياء. فى عرض جسدها حتى توظف معارضه جسد (أزياء ) داخليه. وخارجيه ً!!!!! عليه ما رأيت أكثر الناس سخريه من هذه المساله. من بعض العرب ان جعلوا منافسه لملكه جمال من الماعز ردا على هذا الترف الفكرى ؟
اسأل الله ان يحفظ المسلمات الطاهرات المستجيبات لأمر الله فى ارتدا اللباس الأسلامى . وقد اعجب من هؤلاء حين يتساءلون اين السودانيات اين التونسيات اين المغربيات اين الجزائر يأت …… لما لا تعرضون أنفسكم. وأفعالكمو أمام ما قاله رسول الله عن الرجل الديوس وصفاته . المسلم لا يرضى بلدنئه فى عرضه .
قاسم أمين. المصرى قال لماذا لا يتحجب الرجل. ثم ذهب بعيدا. بقوله. مساله. الخلوه بين الرجل والمراه تخريف وعبط . بعد ما أتم محاضرته وذهب إلى بيته
تعقبه. احد المسلمون ليلقنه درسا مفيد. دق الباب فخرج قاسم أمين. فطلب منه الشاب. ان يغادر البيت لانه يريد ان يتحدث. مع. أمراته. يعنى أمراه. قاسم أمين غضب قاسم أمين من الشاب. حتى فضى الاشتباك إلاجاويد ( يقولون مالا يفعلون )
ألا وألف لا لملكه اقبح الشياطين
أيها الشباب المسلم لا تحزنوا ولا تهنوا فأنتم الأعلون
ابو مسلم
متغربة 2
2015/08/09 at 9:59 م (UTC 2) رابط التعليق
خلووووووووووووووووووهم يا جماعة التلاقي بالارواح و دة اغلب سمة في اختيار السوداني للمرأة السودانية ( المودة و الرحمة) و بعد دة….. سماحن بيلهم الشاعر السودانيييييييييي و الما عجبة….يقع البحر … النيل طويل حدو مصر ولا يجيب ليهو مستوردة ويريحنا تسعدة ان شاء الله و المرتة الخواجاية معاة لسة الكلمني.
عبدالباقي
2015/08/10 at 4:22 م (UTC 2) رابط التعليق
اجمل النساء هن في السودانيات
Hornafrica
2015/12/13 at 10:35 م (UTC 2) رابط التعليق
المقصود هنا هم الافارقة لأن مصر وشمال أفريقيا عرب لأجل هذا غير موجودين في القائمة الجمال في افريقيا غير العرب النتيجة عادية جدا آسؤا حاجة السخرية والاستهزاء على خلقة رب العالمين فهل أنت تغيب الخلق أم الخالق ؟؟؟؟ نصيحة للعرب اتركو أفريقيا فأنت عرب ولايوجد عرب سود لتكون إفريقي يجب أن تكون اسود والإعراب شكلهم معروف غير فكل واحد عاجبة شكله والمفروض عدم دخولكم في القائمة اصلا
محمد
2016/02/18 at 9:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا بصراحه من السعودية وقريت الموضوع وقلت لازم اعلق ايش القائمه المضروبه هذي يعني بتقنعوني انه الدول الافريقيه اللي في القائمه اجمل من بنات المغرب و الجزائر و مصر و تونس هههههههههههههههههه بصراحه من وجهة نظري البلد الوحيد اللي بنات فيه سمر وحلوين اثيوبيا فقط
الترتيب عندي
١- تونس
٢-المغرب
٣- الجزائر
٤-مصر
٥- اثيوبيا
والباقيين خارج القائمه
أحمد الراشد
2016/03/20 at 6:10 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا غلط، أين الصوماليات؟
البرنس
2016/05/12 at 11:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكل يتحدث عن الجمال وماهو عارف ايش هي مواصفات الجمال لامن قريب ولامن بعيد وبصراحة ربنا اني زرت معظم بلاد افريقيا سوا العربية وغير العربية وشاهدت البنات هناك عن قرب واستطيع ان اقولك لكم التضنيف العادل بالنسبة لنساء افريقيا الغير العرب 1= اثيوبيا 2- تنزانيا3- جنوب افريقيا4- غانا5= الكاميرون 6= زامبيا7- نيجيريا8=موزمبيق 9-كينيا10=زيمبابوي وبالنسبة للبلاد الافريقية العربية 1=الجزائر 2= تونس 3= المغرب 4= موريتانيا 5= ليبيا 6= مصر 7= الصومال 8= جيبوتي 9= السودان وللعرب في اسيا والخليج 1= السعودية 2= اليمن 3= سوريا 4= لبنان 5= العراق 6= فلسطين 7= الاردن 8=الكويت 9=البحرين 10=قطر 11= الامارات 12= عمان واتحدى اي شخص يقول غير هذا اوينكره فانه شخص لايفقه شي عن الجمال الحقيقي وليس المزيف
من اهل العوض
2018/01/09 at 1:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
كل نساء العالم جميلات.نقع في الخطأ عندما نحدد الجمال تبعا لتناسق الاعضاء الجسدية الحسية مثل ملامح الوجه و اللون و بقية التفاصيل. ترى الجمال في المرأة عندما ترى فيها حواء. اغمض عينيك و تأمل فكرة حواء ستعرف كم هي جميلة بغض النظر عن جسدها و مكياجها.
من اهل العوض
2018/01/09 at 1:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
في احدى المرات وقعت عيني على اجمل فتاة في العالم في الميناء البري في الخرطوم تعمل في مكتب..اتبرجلت برجلة مبالغة و حلفت الا اعرسها..امها من الكبابيش و ابوها اظن من قبيلة الشويحات. عرفتني اتكسرت فيها. هههههه كدا كفاية.
عبدالسلام
2018/04/22 at 9:27 م (UTC 2) رابط التعليق
اسمعوا يا ناس الكلام الواضح ما فاضح انا مرة من المرات شفت لي بت من بنات الشرق البطانة عملت لي جن في رأسي القوام العيون والرموش الطبيعية اللون الابتسامة الأسنان كل حاجة فيها . ما رأيت في الكون أجمل منها . شغل نضيف . لو جات الخرطوم حتعمل ضجة .
سوداني بس م بفتخر
2018/07/18 at 8:58 م (UTC 2) رابط التعليق
الحمد لله اصلي م سوداني لكن عايش وماخد الجنسية السودانية
assemstar
2018/08/08 at 6:03 م (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله مافية بلد او شعب في العالم الا عندهم جميلات وقبيحات فمثلا بريطانيا بلدا البيض واكثر نسائهم حسنوات ولاكن لديهم بعض بنات بشعات جداً رغم لونهم الأبيض وافريقيا السمراء لديهم نساء بشعات جداً ولاكن لديهم اقليه وجواهر نادرة من الجمال الفاتن مثل بنت تنزانيا ونيجريا
عبدو ود هندسة
2019/08/29 at 8:27 م (UTC 2) رابط التعليق
دا شنو يا جماعة الكلام الفارغ اتقوا اللَّٰه في ما تشيروا و تنشروا ساي يا موقع النيلين دا على ياتو اساس جزمتوا بترتيب الجمال دا، السودانيات كنز من كنوز الدنيا و اجمل نساء افريقيا بل و الكون لون اسمر نقى، حنطي، اصفر، ابيض و قوام و عيون و شعر اسود ما عارف انتو بتصنفوا كيف يعني البنت الا تتبرج و تفك شعرها و تعري جسمها حتى تصنف جميلة لأ و الف لأ الحمد للَّٰه الذي حبا بناتنا بنعمة الاسلام – ههههه قال العرب اغلبهن قصار القامة و ممتلئات الجسم و احياناً بيضاوات لكن قبيحات ما عارف وش دائري يخلوا من التناسق او مربع كله عظام .