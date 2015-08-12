شاهد بالصورة.. الفنانة نانسي عجاج تتحدي أمواج البحر بملابس مثيرة.. وجمهورها يقول نانسي (تأكل الجو)

استطاعت المطربة السودانية الشابة نانسي عجاج أن تظفر بجمهور كبير وذلك بسبب مواقفها الجميلة تجاه جمهورها حيث أكدت أنها تكن له كامل الاحترام من خلال مواقفها الجميلة التي شهدها حفلها الأخير.

حيث رفضت نانسي التوقف عن الغناء رغم الأجواء الترابية وانقطاع التيار الكهربائي عن مسرح الحفل.

جمهور المطربة الشابة والذي أصبح في تزايد مستمر سجل إشادة واسعة بنانسي, وذلك من خلال صور قام بنشرها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين أسموا أنفسهم محبي نانسي عجاج.

من خلال هذه الصور تحصل موقع النيلين علي صورة قام النشطاء بنشرها وحظيت باهتمام كبير, وقد أظهرت الصورة المطربة الشابة وهي بجوار البحر وترتدي ملابس وصفها البعض بالمثيرة.

هذه الصورة وجدت حظها من الرواج, وعلق عليها الكثير ممن شاهدوها, من بينهم عماد علي والذي كتب قائلاً: (نانسي دي مبالغة يااااااخ انتي مأكلة الجو عديل) وذلك في إشارة منه للنجومية الكبيرة التي تحظي بها المطربة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين