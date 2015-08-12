النيلين
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شاهد بالصورة.. الفنانة نانسي عجاج تتحدي أمواج البحر بملابس مثيرة.. وجمهورها يقول نانسي (تأكل الجو)

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استطاعت المطربة السودانية الشابة نانسي عجاج أن تظفر بجمهور كبير وذلك بسبب مواقفها الجميلة تجاه جمهورها حيث أكدت أنها تكن له كامل الاحترام من خلال مواقفها الجميلة التي شهدها حفلها الأخير.

حيث رفضت نانسي التوقف عن الغناء رغم الأجواء الترابية وانقطاع التيار الكهربائي عن مسرح الحفل.

جمهور المطربة الشابة والذي أصبح في تزايد مستمر سجل إشادة واسعة بنانسي, وذلك من خلال صور قام بنشرها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين أسموا أنفسهم محبي نانسي عجاج.

من خلال هذه الصور تحصل موقع النيلين علي صورة قام النشطاء بنشرها وحظيت باهتمام كبير, وقد أظهرت الصورة المطربة الشابة وهي بجوار البحر وترتدي ملابس وصفها البعض بالمثيرة.

هذه الصورة وجدت حظها من الرواج, وعلق عليها الكثير ممن شاهدوها, من بينهم عماد علي والذي كتب قائلاً: (نانسي دي مبالغة يااااااخ انتي مأكلة الجو عديل) وذلك في إشارة منه للنجومية الكبيرة التي تحظي بها المطربة.

نانسي عجاج في البحر

 

ياسين الشيخ _ الخرطوم

 

النيلين

 

 

15 تعليق

محمد بابكر 2015/08/12 at 8:07 م

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله

يا أصحاب هذا الموقع أما فتئتم تتحفون الناس كل حين بهؤلاء المتبرجات.. إن كان هدفكم بالمال بجلب أنظار المساكين، فهذا مال حرام. أما إن كان هدفكم الإغواء وإشاعة الفاحشة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان، الله الذي علمكم وزودكم بالإنترنت وكافة المخترعات ذات الحدين، ولكن مسؤولون كيف استخدمتموها، وفي القبر تبين للناس الحقيقة ويبدأون اكتشاف ما وقعوا فيه من أهوال.. أما يوم القيامة، فلا يستطيع مواجهته حتى الأنبياء، وياله من موقف يوم عظيم.

هدانا الله وإياكم أجمعين

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ود توتي 2015/08/12 at 8:39 م

قالو علي شقي ومجنون
ياخي جننتينا عديييييل نلحقك البحر يعني ولا شنو

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اسامه 2015/08/12 at 9:56 م

يا حى اسع وبنا الاثاره غايتو عالم مسقرطه ساى الحرمان بعمل اكثر من كده

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عمدة 2015/08/12 at 11:01 م

ملابس عادية مافيها اثارة والصورة عامة عادية جدا.

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محمد أحمد 2015/08/12 at 11:22 م

قال تتحدي البحر بملابس مثيرة!! أين هو البحر ولا قصدك الخور ده, و أين الملابس المثيرة ولا قصدك البنطلون و البلوزه, يا ناس النيلين الحصل ليكم شنو ما كنتوا كويسين؟؟ بقيتوا تكذبوا في العناوين!!

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طاهر 2015/08/13 at 12:55 ص

مثيرة للشفقة يقصد الرجل

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فارس عبدالرحمن 2015/08/13 at 8:14 ص

وين التبرج يا ناس ؟
البرنسيسه محتشمه يعنى عايزنها تلبس شنو فى البحر

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ابورناد 2015/08/13 at 8:32 ص

وين الاثاره ؟

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الرشيد 2015/08/13 at 11:40 ص

ياسين الشيخ أسأل الله الكريم ذو العرش العظيم أن يهديك ويهدينا أجمعين.

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شنداوي 2015/08/13 at 5:37 م

سؤال للقائمين علي امر النيلين

هل مايسمي بياسين الشيخ هو نفسه سراج النعيم ولا وجهين لعمله واحده

هسه البت دي لابسه حشمه اكتر من كتير من الحايمات هسه في المولات في الخرطوم

اتقو الله

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MUBARAK ALI 2015/08/14 at 4:13 ص

شنداوى بت شنو المره وصلت 52 سنة ومعنسة تقول بت

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واحد 2015/08/14 at 1:26 م

دا انت المعنس، البنت لم تتجاوز الثلاثينات بأي حال … و هي متزوجة و زوجها كان مرافقها في رحلة برنامج شق الديار الذي بث في قناة النيل الأزرق في رمضان .. الرجاء التأكد من معلوماتك قبل الاساءة للناس .. و لو زوجتك أو خطيبتك كانت أجمل منها يكون معاك حق .. بس أعمل حساب المقارنة عشان ما يجيك أكتئاب

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khalid hAbeb nanse agag 2016/09/18 at 1:42 ص

انَتْيَ الُافَضُلُ يَ نَانَسِيَ بّــحُـــبّكِ

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الدربيني 2017/01/31 at 5:21 م

لا لا انا من اكبر معجبيك يا ريت لو اخذت صورة معاك

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جمال جمال 2019/12/08 at 2:04 م

الله يهدينا جمعا

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