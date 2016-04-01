والد محمد نجيب ترعرع فى السودان وعمل بالجيش المصرى ووالدته سودانية مثل السادات

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الرئيس الأسبق محمد نجيب والدته من السودان مثله مثل الزعيم أنور السادات، مشيرًا إلى أنه لم يكن غريبًا أن يلتحق بالجيش المصري، حتى 1954 حيث كانت مصر والسودان مملكة واحدة، لافتًا إلى أن أغلب عائلة “نجيب” تعيش حاليًا في محافظة الغربية.
وأشار الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، خلال برنامج “حكاية وطن” المذاع عبر فضائية “النهار اليوم”، يوم الجمعة، إلى أن السودان كانت جزءًا من مصر، وكانت الحركة بينهم مفتوحة ودائمة، وكثيرًا من ممن تحمل والدتهم الجنسية السودانية دخلوا الجيش المصري كمحمد نجيب.
وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت رئيس تحرير موقع كايرو دار، إن والد الرئيس الراحل محمد نجيب النقيب يوسف نجيب ترعرع فى دولة السودان وعمل بالجيش المصرى بها، مؤكدا أن نجيب ولد أيضا بالسودان .
وأضاف خلال حواره مع الكاتب الكبير عادل حمودة ببرنامج حكاية وطن والمذاع عبر فضائية “النهار”، أن والد محمد نجيب توفى بالسودان، مؤكدا أن محمد نجيب هرب من السودان بعد أحداث عنف وقعت بها واتجه إلى مصر للالتحاق بالكلية الحربية.
كما استضاف البرنامج حفيدة الرئيس الراحل محمد نجيب، وخادمته فتحية وعائلته فى مسقط رأسه بمحافظة الغربية فى كفر الزيات.
مواقع مصرية
2 التعليقات
عز//
2016/04/02 at 9:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
السودان لم يكن جزء من مصر لأن كليهما كان مستعمرتان وكلاهما كان تحت التاج الانجليزي وياستقلال مصر استقل السودان من الحكم الثنائى التركي المصري فمعنى اخر ان مصر كانت مستعمرا مع الاتراك للسودان
محمد
2019/10/17 at 12:58 م (UTC 2) رابط التعليق
لم يكن جذء من مصر بل الاستعمار كان وواحدا وتحت تاج واحد لاتكتبو على هواكم ورفض السودان ذالك واستقل من الحكم التركي واصبحت مصر هي وحدها مستمره من الحم التركي.