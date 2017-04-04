البرنس هيثم مصطفي يهاجم قادة الاتحاد السوداني:كفاكم نفاقاً بحق السماء..من الأوفى حقاً أن تدعموا المعلم أم الطالب؟ ما علاقة أهل السياسة بالرياضة وسلاماً على المهنية بوطني الحبيب