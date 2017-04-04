البرنس هيثم مصطفي يهاجم قادة الاتحاد السوداني:كفاكم نفاقاً بحق السماء..من الأوفى حقاً أن تدعموا المعلم أم الطالب؟ ما علاقة أهل السياسة بالرياضة وسلاماً على المهنية بوطني الحبيب

بعث لاعب الهلال والمريخ السابق هيثم مصطفي كرار برسالة قوية من مقر إقامته بلندن يهاجم من خلالها قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم.
وبحسب الرسالة التي كتبها البرنس ورصدها محرر موقع النيلين من صفحة معجبيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد تحدث من خلالها عن الكثير من الأمور والقضايا الرياضية أبرزها تسمية لقاء القمة القادم بدعم الطلاب.
إليكم تفاصيل الرسالة كاملة:
“أخوتي ، السلام عليكم
سلاماً على وطناً بعيداً في مسافته ، قريباً بالدواخل و جميلاً في كُل شئ .
سلاماً على أخوةً لي فيه ، يحبونه و يتحملون عناء الظروف المصاحبة له ، ولكن رغم كل هذا يظل حبهم و تمسكهم به أسمى و أجمل .
كما أن هُنالك بعض الأشياء لا تحتمل الصبر ولا التعامل معها بمبدأ اللامبالاة ..
فسلاماً على المهنية بوطني الحبيب ، على القرار فيه و صاحبه ، و من ثم على نتائجه .
أخوتي ، الحقُ أقولُ لكم ..
أكتبُ لكم اليوم و أنا في حالة استياء ، حُزن و ألم تجاه ما يحدثُ الأن بوطني الحبيب من أمور لا أقول أننا لم نتعود عليها أو أنها جديدةُ ُ علينا ، فكُل ما في الأمر قد ( طفح الكيل ) .
هذا الوطن والذي لم يشغلني عنه وعن أخباره شيئاً ..
وصلتني منه بعض الأخبار و التي جعلتني أضحكُ على أملٍ تبخر وحقاً شر البليةُ ما يُضحك .
فقد بتُ على قناعة تامة بأن هذا الوطن لن يتقدم في شئ ما لم يُفلح في اختيار أبنائه وتحديداً أصحاب النجاح و التخصص ، المبدعين فيه فيما يفقهون ، يُحبون و يحققون الأهداف بدقة و مهنية عالية .
فإلي متى أخوتي سيظل هذا الوطن بعيداً عن النجاح ؟!
سأقولُ لكم أنا ..
لن يرى هذا الوطن نور النجاح ما لم نتوقف عن هذا العبث بكل مؤسساته .
ما لم تكن به إدارة تخطيط في مختلف نشاطاته و منشأته العامة و الخاصة .
ما لم يكن هنالك استراتيجيات على المدى القصير و الطويل، تضمن الوصول للغايات .
وبالتأكيد هذا الأمر يحتاج إدارات عالية المفاهيم و الفكر .
ضحكتُ و أنا أسمع خبر تكوين لجنة يقودها ” سياسي ” ، تسعى لتعديل بعض القوانين وفقاً لنظام الفيفا ، هدفها تسهيل و تيسير حال الأندية و الكرة السودانية كما يزعمون .
أولاً :
ما علاقة أهل السياسة بالرياضة ؟!
ثانياً :
وهل فشل الإتحاد وصل لتلك الدرجة؟!
وان كان ، فمتى ستجنبوننا ” جلطاتكم ” التي سئمنا منها ؟!
اتحاد فاشل بكل المقاييس ، فاشل في أبسط مهامه تجاه أنديته وهي برمجة المباريات .
وفي كل عام يواجه هذا المواطن الغلبان أزمات لا علاقة له بها سوى فشل الذين يعملون به من أفنديات لا يعرفون أبجديات كرة القدم .
فماذا علينا أن نحتمل ؟! وكيف لنا أن نحتمل أزمات الحياة و تلك المصاحبة لمتنفسنا الوحيد و الذي يسرقنا ولو لبرهةٍ منها سعياً وراء فرحة مكتومةً و مسلوبة .
فشل حتى في البث المشروع ، و السؤال هل يستحق السودان هؤلاء ؟!
هذا البلد لن يرى النور ما لم يُعطى العيش لخبازه ..
ما لم تكن للكفاءات ، للفاعلية و الفعالية دوراً حقيقياً بعيداً عن الواسطة و عن الظروف الغير صحية و التي تجنب أبنائه ممن يحبون و يعلمون طريق النجاح .
كفاكم عبثاً باسم الوطن ، كفاكم عبثاً بالمواطن ..
وبالمناسبة قبل أن تكوّنوا مباراة لناديي القمة هدفها دعم الطلاب كما تزعمون ..
من الأوفى حقاً أن تدعموا المعلم أولاً فلولاه لما كان هنالك طلاب ، ولما كان هنالك علما .
فأي رايةً تلك التي تعلو بلا ساري ؟!
وأي زرعاً ذاك الذي ينمو بلا ماء ، كفاكم عبثاً بالوطنِ و أهله ..
و كفاكم نفاقاً بحق السماء !
هيثم مصطفى”
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
9 التعليقات
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الواضح
2017/04/04 at 7:33 م (UTC 2) رابط التعليق
هيثم دا ناوي يقدم لجوء وللا شنو ؟؟
دنقر شيل
2017/04/04 at 7:36 م (UTC 2) رابط التعليق
انت زاتك سبب نكسة الكرة بعنتريتك واختلاق المشاكل وعدم المهنية فى الاحتراف يكفى فضيحتك الاخيرة مع المريخ
بالله انجازك شنو غير المشاكل كدى ورينا حققت شنو للكرة السودانية
مثلك كمثل السياسيين الخاوية عقولهم دمرتوا كل ما هو جميل
المنتصر
2017/04/05 at 12:08 م (UTC 2) رابط التعليق
والله في تقديري كلامك ده يا (دنقر شيل) مليان حقد وعدم موضوعيه…ياااخ هيثم ده ياااا ما افرحنا وامتعنا….انا مريخابي والله وكنت مرات بحضر تمارين الهلال عشان هيثم…هيثم الفنان …قيثاره الكوره السودانيه للبفهموا كوره…..
وبعيد عن كل ده…وبمنتهي الحياد اعتقد انو موضوعي جدا في كل حرف قالوا في المقال الفوق ده
انا ااسودان جمال اشراق
2017/04/04 at 11:05 م (UTC 2) رابط التعليق
يادنقر شيل .. اسمك وحده دال علي فهمك وطريقه تفكيرك القاصره والمشخصنه للامور .. احسب ان ماقاله البرنس صحيحا وهي رؤيه ثاقبه من جراح تشخص الداء وتضع الدواء للعبور بكرتنا وسوداننا الي افاق ارحب .. اتنمي ان نكون منصفيين و احترافيين في تفهمنا للامور و ردودنا بعيدا عن الشخصنه وايماءات النفس الاماره بالسؤء ..لن يتقدم السودان طالما نفهم ونناقش راي الاخر بهذه الصوره الكريهه .. اتمني ان يكون علي راس الاتحاد رجال بقامه شداد مش ناس قريعتي راحت ووكاله تاكس .. هدي الله الجميع وحفظ بلادنا من اي شر وتخريب ..
وليد حسن
2017/04/05 at 12:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
حقيقه كلام رائع ومنطقي من شخص غيور ..ولو نفذ ربع ما حوته هذة الرساله علي ارض الواقع لاختلف الحال من ما هو عليه واتركو التجريح الغير مبرر فهيثم مصطفي قدم واجزل العطاء وما زال يقدم فله التحيه واتركو شخصية الكاتب بسلبياته وركز في فحوي ماصاغه من حديث منطقي
الرقراق
2017/04/05 at 9:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
فعلاً هذه هي الحقيقة ولكن عن اي طلاب يتحدثون وعن اي دعم كذلك وهل دخل المباراة سوف يكفي وجبة عشاء لداخلية البركس فقط إنه الاحتيال بعينه وأما المعلم فأصبح مجهولاً ومهجوراً في بلادي
ابو التومة
2017/04/05 at 12:08 م (UTC 2) رابط التعليق
خلااااص يا برنس عشان قاعد في لندن يعني
قد نتفق معك في ان الاتحاد العام يستاهل اكثر من النقد .. ولكن ارجو ان تتفق معي انك ايضاً لست مؤهلاً لاصدار الاحكام والانتقاد .. كنت تخليك في الميدان و ( تدق الكورة ) و بس .. الناس كانت حتواصل في احترامك ..لكن من يوم ما قعدت تهابش في البرير و الناس الكبار .. و بكل لا بالاة سجلت في المريخ .. فقدت احترام الناس ليك
بعدين يا خوي .. (علي ) دي من حروف الجر و بالتالي ( علي وطنٍ بعيدٍ ) و ليست على وطناً بعيداً … دا طبعاً بعد ما مشينا ليك ( سلاماً ) باعتبار انك في لندن و كدا
حسن طه البكري
2017/04/05 at 4:43 م (UTC 2) رابط التعليق
كلامك يا البرنس ما بنزاد كلامك ميه الميه لو في واحد قدر الكلام ده ي سيده الكوره السودانيه ها تمشي لي قدام والله العظيم
عبد الله ادريس
2019/04/26 at 6:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
هيثم مصطفى شخصية وطنية مؤثرة ولاعب كرة مخضرم تميز اداءه بالمهارة العالية وحسن الخلق وشهدت له الميادين المحلية والدولية وهو فخر للسودان والسودانيين ويستحق من الجميع التقدير والاحترام