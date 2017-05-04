مشاركة انجلينا جولي في الفيلم الوثائقي “من هنا يبدأ التاريخ” لترويج حضارة السودان، أكذوبة كبرى

نقلت كثير من الصحف والمواقع المحلية والأجنبية في اليومين الماضيين خبراً مفاده أن دولة قطر تقوم بتمويل وإنتاج فيلم توثيقي عن الحضارة السودانية القديمة بعنوان (من هنا يبدأ التاريخ).
ورد الخبر في جريدة الراية القطرية وجريدة الدستور وموقع العربية نت وموقع النيلين وصحيفة السودان اليوم وصحيفة سودان ناو الإنجليزية وعدد كبير من المواقع والصحف الأخرى. وأضافت تلك المصادر أن النجمة العالمية إنجلينا جولي ستلعب دور البطولة في الفيلم التوثيقي مع الفنان ليوناردو دي كابريو والممثلة بري لارسون وأن العمل سيكون بقيادة المخرج العالمي المخرج أليخاندرو جونزاليز أيناريتو، الفائز بأوسكار أفضل مخرج للأعوام 2015 – 2016م
وأكدت المصادر السابقة أن فريق التمثيل والمصورين قد وصل بالفعل إلى السودان وأن العمل في التصوير قبل أسبوع في عدد من المناطق الأثرية السودانية وسينتقل الفريق إلى ولاية نهر النيل يوم الثلاثاء القادم. كذلك أضافت تلك المصادر أن الفيلم سيكون باللغة الإنجليزية لكنه سيترجم إلى العربية والفرنسية وسيبث عبر قناة الجزيرة وستمنح حقوق البث مجاناً إلى أي قناة تلفزيونية ترغب في عرضه.
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قام موقع (وعند جهينة الخبر اليقين) بالتحقق من صحة هذا الخبر وتبين الآتي:
أولاً : نشر الخبر في جميع الصحف والمواقع بصيغ متشابهة وتكاد تكون واحدة وبنفس التفاصيل بشكل يثير الشك..
ثانياً: جميع الصور التي رافقت الخبر هي صور قديمة ..
ثالثاً: نشر الخبر باللغة الإنجليزية أولاً في صحيفة سودان ناو (Sudanow) السودانية في عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل 2017م ، الرابط :
http://sudanow-magazine.net/page.php?mainId=&subId=27&Id=117
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ثم قام موقع انجليزي آخر اسمه allafrica.com بنقل الخبر من سودان ناو في اليوم التالي (أي بتاريخ 27 أبريل )2017 لكنه ولسبب ما غير معروف زوَر تاريخ نشر الخبر ليبدو وكأنه خبر قديم أو ربما ليضيف إليه شيئاً من المصداقية وكتب عليه 2 أبريل 2017م .. ولكن عند التدقيق في رابط الخبر يتضح لنا التاريخ الحقيقي للنشر وهو 27 أبريل 2017 (أنظر إلى الصورة) ودقق النظر في الرابط التالي ..
http://allafrica.com/stories/201704270036.html
وفي الصورة التاليــة ..
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وقد ذكر هذا الموقع على لسان مدير عام مصلحة الآثار والمتاحف السودانية د. عبد الرحمن علي أن تصوير الفيلم قد بدأ منذ اسبوع (أي في نهاية مارس 2017) حسب تاريخ الخبر الموضح على الموقع وهذا التاريخ يتناقض مع ذكر في المواقع الأخرى …
رابعاً: أورد موقع اسمه Peninsuala Qatar Daily – وهو موقع قطري – قبل ثلاثة اسابيع (15 أبريل 2017) خبراً مفاده أن الممثلة إنجلينا جولي تنوي اعتزال التمثيل والتفرغ لتربية أبنائها الستة .. ولم يرد في ثنايا الخبر أية إشارة إلى قيامها ببطولة فيلم عن الحضارة السودانية القديمة.
الرابط:
https://thepeninsulaqatar.com/article/15/04/2017/Angelina-Jolie-planning-to-retire
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خامساً: لا يعقل أبداً أن يصل هؤلاء المشاهير إلى السودان دون أن تنتبه الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والعالمية لذلك أو حتى تشير مجرد إشارة إلى وصولهم والفيلم الذي بدأ العمل فيه.
سادساً: للممثلة أنجلينا مواقف معادية ومعروفة تجاه السودان وقضية دارفور التي زارتها سراً في فبراير 2007 م ، لذا يستبعد جداً أن تقبل المشاركة في فيلم كهذا .
سابعاً: لا يستقيم عقلاً أن يقوم ممثلون من ذوي البشرة البيضاء بتمثيل أدوار البطولة في فيلم عن حضارة كوش النوبية القديمة ، وكان من الممكن الاستعانة بممثلين من ذوي البشرة السمراء ..
ثامناً: الجهة المفترض قيامها بتمويل الفيلم وهي مؤسسة الدوحة للأفلام نفت علمها بالفيلم ومشاركتها فيه وذلك في حسابها الرسمي على تويتر عندما استفسر عن ذلك أحد الأشخاص ..
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تاسعاً: الجهة الثانية المفترضة لتمويل الفيلم والتي ورد اسمها في جريدة الراية هي شبكة مرسال قطر ، ولكن عند الرجوع إلى صفحتها الرسمية نجدها تخلو من أي إشارة لهذا الفيلم الضخم ..
https://www.facebook.com/MarsalQatar/?fref=ts
عاشراً: ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الخبر وتداوله على نطاق واسع ، وحتى الإعلام المصري وقع في الفخ وقام بالترويج له من حيث لا يدري كما في المقطع التالي:
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لكل ما سبق أعلاه يستطيع موقع “وعند جهينة الخبر اليقين” أن يجزم بعدم صحة الأخبار المتداولة حول فيلم من هنا يبدأ التاريخ جملة وتفصيلاً ، وأن كل ما نشر حوله لا يمت إلى الحقيقة بصلة ..
موقع “وعند جهينة الخبر اليقين”
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24 التعليقات
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Sabir
2017/05/04 at 7:42 م (UTC 2) رابط التعليق
أجمل ( ما ) في الموضوع ( كان ) عنوان الفيلم …
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من هنا يبدأ التاريخ ..
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الجعلي الحر الراي
2017/05/05 at 12:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالتاكيد من هنا يبداء التاريخ
وحتي لو كان الخبر كاذب فسوف تقوم الحكومه بتمويله بنفس الاشخاص وبنفس الاسم لكن اعتقد الخبر صحيح
+
شوفو الحقد وكراهيه السودان بعملوا ايه
ناس الموقع الوهمي عند جهينه صرفوا عربي كتير وانترنت اكتر وقت اكبر وكل الفهم لان الفلم غاظهم وقطع مصارينهم وغاظ كل حاسد وعميل وتافه و يهودي وغواصه
مووووتوا بغيظكم
الفلم حقق اهدافه الاوليه وكنتم انتم من حققها بالانتشار ك النار
وحتي لو قطر غيرت رايها لانو الدنيا ما معروفه كل يوم في راي جديد
حق صعلوك واحد ادتو الحكومه للحشريه الشعبيه بمول الفلم
من هنا يبداء التاريخ
Sabir
2017/05/04 at 7:46 م (UTC 2) رابط التعليق
إن شاء ( الله ) حكاية الحكومة الجاية ( و ) زيادة البرلمان ( تكون ) برضها ( زي ) حكاية أنجلينا ..
يارب يا كريم ..
جدلي
2017/05/04 at 7:51 م (UTC 2) رابط التعليق
وعند جهينة الخبر اليقين .. ده تحليل من واحد ماكل من الصرف الصحي.. انا افهم انو أنجلينا جولي تنفي .. لكن تطلع وتجيب انو أنجلينا عندها موقف من أزمة دارفور 2007 ..انت بليد ياخ وزير الصحة ابو قرده كان في 2007 متمرد عديل واسي وزير .. اكل خراكم جعل تحليلكم غير منطقي .. الله يكفينا شركم
المتغرب الأبدي
2019/01/30 at 10:58 م (UTC 2) رابط التعليق
وين الفيلم بتاعك يا بليد انت ؟؟
عبدالله
2017/05/04 at 7:57 م (UTC 2) رابط التعليق
والفيلم من البداية فيلم غير مفهوم وغير مهضوم .. ما معنى من هنا يبدأ التاريخ والحضارة و و . والحضور أجانب والتمويل اجانب
امير
2017/05/04 at 8:09 م (UTC 2) رابط التعليق
شكلك بقول انك.ما متابع كويس . الجهة المنتجة شبكة مرسال قطر يا وهم انت . نجي نذاكر ليكم والا شنو . مصري حاااااااقد
المتغرب الأبدي
2019/01/30 at 11:02 م (UTC 2) رابط التعليق
الفيلم وين يا أمير ؟؟
عبدالرحمن
2017/05/04 at 9:26 م (UTC 2) رابط التعليق
معظم الصحفيين السودانين كذابين ويكتبون على مزاجهم ومعظم القراء بسطاء ……الله يكون في العون
من الاخر
2017/05/04 at 9:46 م (UTC 2) رابط التعليق
الحكومة اصلا تامنها موية بالكذب
اخو العازة...مهلب
2017/05/04 at 9:50 م (UTC 2) رابط التعليق
صابر “رجل المخابرات ”
الرد عليك مضيعة للوقت ولكن لا بأس لأني أراك تماديت كثيرا قبحك الله ولكن ليس الآن في التعليق القادم.
……….
واضح من مصدر الخبر والموقع وجهته أن الرجل أجتهد كثيرا حتى يكذب الخبر .
وأظنه تعب كثيرا ليرضي ذاته لا ليقنع غيره بعدم صحة الخبر .
ولكن ما ذنبنا أن نشاهد هذه الحروف في هذا الموقع .
فكان الواجب أن تنحصر في مصر حتى ترسي الطمأنينة في قلوبهم بعد الضربات الموجعة التى تلقوها من قطر والسودان .
يتضح جليا من مضمون التحليل تأثر الشارع المصري بالخبر وإحساسه بالصدمة لذا أسرعوا في تكذيبه ليطمنوا لحين وليفسدوا الفرحة بها هنا .
ولكن هيهات !
حقدكم على السودان وحسدكم له لا تجدوا مقابله إلا حقدا أشد ومكرا أشد منا والإيام بيننا أيها الأنجاس .
شعب لا يستاك ولا يستحم يتطاول على من هو أشرف وأنظف منه قلبا وجسدا !
….
“حسدا من عند أنفسهم “
bashir mohammed
2017/05/04 at 11:12 م (UTC 2) رابط التعليق
great ,I like your comments
اخو العازة...مهلب
2017/05/04 at 10:19 م (UTC 2) رابط التعليق
صابر كنت متابعا لتعليقاتك في الموقع والتى تزامنت مع إختفاء ” أسماء وهمية” وظهور غيرها ، ولكن واضح أن الهدف المرسوم كان واحد ، مع إختلاف في بعض الشخوص ،
تعليقاتك التى تريد أن تثبت لنا فيها سودانيتك فضحكت للأسف ، يمكن أن تقلدي السوداني في كل شيئ ولكن لا تستطيع تقليد أفكاره أو التأثير على الأخرين بتغمص دوره .
وكما غيرك ممن توزع لهم الادوار لا تخرج لتعلق إلا متفشيا أو ساخرا أو مقللا من خبرا أوشخص يمجد السودان .
وتغطي على ذلك في ظهورك في بعض التعليقات في المواضيع البعيدة عن الشأن المصري.
أسمح لي أن أقول لك أن أفضل من لعب هذا الدور .
ويبدؤ أن “الصحاب” قد وعوا الدرس بعد إنكشاف أمرهم ولكن صدقني ستخرج بائسا مثلهم فرغم إجتهادك في التعليق وإستخدام الأقواس والأمواس وغيرها من الأمور التى تعري وتكشف هوية من يجلس خلف هذه الحروف ..
ظن غيرك في هذا الموقع بأنهم سينجحون في لعب ذات الدور ..
ولكن عريناهم وفضحنا أمرهم فأين هم الآن ..
“سادمبا ، امبده ، Slama 2000 ،Salama2001”
لم أذكر الأسيوطي أو أنس لأني أتابع هؤلاء في غير هذا الموقع وأعرفهم جيدا ..
الذي يجلس في الكويت والذي يجلس في مصر ..
صدقني لن تستطيع مهما أجتهد أنت او غيرك أو من يدفعك فلن تغير من قناعة هذا الشعب .
ولن تفلح في تشتيت “الكورة” منه في كل موضوع فحن نختلف عنكم كثيرا ..
ستتعب في هذا المهمة صدقني ..
لن تستطيع أي جهة أن تغير موقف هذا الشعب من مصر أو تزحزحه قيد أنملة ..
فأنا على يقين وكما غيري بأن القادم منا أخطر وموجع فلتصبروا ..
ولا تنخدعوا بما يعلن في الصحف على لسان الدبلو ماسيين فنحن سواء كنا حكومة أو شعبا فما نظهره ليس هو الذي يبدؤ لكم .. على نار هادئة سننجز ما نريد..
هل صدق السيسي أنه قادر على التلاعب بنا وبأمننا وهو لا يعرف في الحكم أن يلقي كلمة من غير أخطأء فادحة وفاضحة للرجل ..
السيسي سنة أولى حكم والبشير خبير في ذلك الدرب .. بعمر يفوق عمر حكم السيسي وتجربته بعشر مرات … وواضح جدا ذلك في الضربات الموجعة المتتالية التى تلقتها مخابرات السيسي التى تتحس هذا الدرب ممن حير العالم بجهازه وإستمرار نظامه رغم محاولا الدعم الخارجي والداخلي لإسقاطه ..رغم الحصار الإقتصادي وتضييق الخناق ..لا زال البشير مستمر وذلك ليقظة أجهزته ..فلا تنخدعوا ولا يغريكم سكاتنا فسيتفاجأ معظمكم بما نصنع..
مهلا أولاد فوزية ..
القادم أجمل..
ولا تنسى أيها الصابر “على ضربتنا” أن تبلغ الهندي هذا الخبر فسيفرح كثيرا ويخرج لنا بحروف بائسة غدا أن لم أقل لكم أنكم …….!
لكن هنالك شيئ يجمعك أنت والهندي بل يدفعني للقول أنك الهندي “…………”
..
إكمال الفراغ متروك لحصافتك ..
إن كنت حصيفا !
اخو العازة...مهلب
2017/05/04 at 10:28 م (UTC 2) رابط التعليق
سؤال بديهي :
هل نصدق المواقع القطرية والأجنبية والسودانية التى تناولت الخبر باللغتين العربية والإنجليزية لنصدق من أدمن الكذب بل صار علامة مميزة له … حسنا سنصدق ذلك ..ولكن ليس طويلا ..
فقبل أن تأتي ضربة أخرى ستسعى لحذف ما أوردت والتنكر له …
سنصدق حتى لا يقتلكم الحسد وتفنيكم ضرباتنا المتوالية..
ولكن لن نطول في ذلك !
المتغرب الأبدي
2019/01/30 at 11:00 م (UTC 2) رابط التعليق
أها وين الفيلم يا أخو العازة ؟؟
Sabir
2017/05/04 at 10:47 م (UTC 2) رابط التعليق
شكراً أخو ( العازة ) …. مهلب
Sabir
2017/05/04 at 11:03 م (UTC 2) رابط التعليق
بالمناسبة الذين يعلمون خطورة ( الإشاعة ) وتكذيب الخبر سيعملون لإستجلاب ( أنجلينا ) مهما كلّف ( ذلك ) البلد من دولارات وذلة ..
إلا ( أن ) ترفض أنجلينا الأمر ..
سودانى جدا
2017/05/04 at 11:25 م (UTC 2) رابط التعليق
على مايبدو يامسريين انكم تعبتو اوى من بروبوغاندا الاثار السودانية فصرتم تتابعون وتتقصون اخبارها اكثر مننا وعلى العموم زيارة الشيخة الفاضلة موزا كانت اكبر فلم وثائقى وتاريخى وانسانى واجتماعى وكوميدى ايضا شاهدنا فيه الاعلاميين المسريين الارقوزات وهم يولولون ويتباكون من زيارة الشبخة موزا لبلدها الثانى السودان ودعم الحكومة القطرية للاثار السودانية
حاتم
2017/05/05 at 12:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
هي عمل دعائ ولبس بالمعني المفهوم لكلمة فلم وانما عمل دعاية وترويج لحضارة السودان
sakher
2017/05/05 at 1:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههههههههه و الله نستاهل
بايزيد
2017/05/05 at 2:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
نقل عن الحبيب المحبوب أن من اشرف اخلاق الدنيا والاخره ان تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وفي روايه تعفو عمن شتمك. بل قال رب العزه في الاعراف ١٩٩ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين.
وقال بعض الصالحين : الكلب ينبح والثور ينطح والحمار يرمح والمؤمن من يعفو ويصفح.
ده كان حال السودانيين مع بعض جاهلي مصر. لسنوات. ولكن ما أراه اليوم ان الله سلب منا هذا المقام. نعوذ بالله من مكر الله.
الان في المكان ده انتو بتشتمو بعضكم ولا في مصري هنا ولا مخابرات. صابر ده سوداني والله اعلم بس واضح انو سوداني اخو العازه عارف جدا ده بس عاملو مصري وبشتم فيه. صح. يعني بقينا نشتم الناس وروحنا الله يصلح السودان ومصر وأمة محمد.
وصلنا لحالة يرثى لها
2017/05/05 at 8:31 م (UTC 2) رابط التعليق
نحن شعب ينوم ويصحى على الكذب. الحكومة من رئسها ل غفيرها تكذب علينا، الاعلام يكذب علبنا، اصدقاءنا يكذبون علينا، أئمة المساجد يكذبون علينا، نساءنا يكذبون علينا. هل تتوقعوا بان نتيجة هذا العبث من الأجيال التي تنشأ بان يُنافسوا الشعب الياباني والألماني في كوكب الارض ؟؟؟؟؟؟!! اتمنى الموت الرحيم لنا ولاحفادنا
Kush
2017/05/05 at 11:16 م (UTC 2) رابط التعليق
اتوقع ان الترويج قد تم للسياحة السودانية من خلال فقط الدعاية للفلم وليذهب كل حاقد الي الجحيم
وهند جهينة الخبر اليقين
2017/05/10 at 8:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
الخرطوم : عمر دمباي
قطع مصدر رفيع بوزارة السياحة، عدم علم الوزارة بزيارة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي للبلاد في الـ(25) من الشهر الجاري، من أجل تصوير فيلم بمنطقة الإهرامات عن حضارة السودان، وقال المصدر إن الوزارة لم يصلها مايفيد بصورة رسمية عن زيارة جولي للبلاد بنهاية مايو الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة لا تتعامل مع معلومات وأخبار وسائل التواصل الاجتماعي .
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