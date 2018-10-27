بالصور.. أناقة لاعبي المريخ بالإمارات تحصد الإعجابات

بزي أنيق وراقي ودع لاعبو المريخ السوداني جمهورهم أمس “الجمعة” متوجهين نحو دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لملاقاة الند التقليدي الهلال في قمة استثنائية يحتضنها استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في الثاني من نوفمبر المقبل.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتت أناقة لاعبي المريخ والزي الوحد الأنيق الذي ارتداه اللاعبين أنظار متابعي الكرة السودانية.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سجل عدد كبير من الرياضيين المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي أشادة كبيرة بأناقة لاعبي المريخ وتمنوا أن يظهر لاعبو الهلال بنفس المظهر الذي ظهر به لاعبو المريخ حتى يعكسوا للعرب صورة جميلة عن مظهر لاعبي كرة القدم السودانية.
ياسين الشيخ __ الخرطوم
النيلين