الهلال يتوج بطلاً لديربي “زايد” بنيران صديقة

فاز فريق الهلال على المريخ في ديربي زايد بأبوظبي بهدفين مقابل هدف ، أحرز هدف الهلال الأول الاعب محمد موس في الشوط الأول من المبارة ، وعادله المريخ في الشوط الثاني عن طريق اللاعب سيف تيري.
وفي الدقائق الأخيرة من المباراة صوب لاعب المريخ “خالد عبدالمنعم” الكرة برأسه في مرمي فريقة لتكون النتيجة لصالح الهلال 2 مقابل1 .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
وايل
2018/11/02 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق
ما بتستاهلوهو ولا احنا كان احسن البلنتيات لكن تفوزو عشان زول كتر ال….. بقا ما قادر يفرق بين الاقوان…دا ما كاس محمول جوا دا مسروق جوا….
سودانا فوق
2018/11/02 at 10:05 م (UTC 2) رابط التعليق
نسبة الإستحواذ : الهلال 44 — 56 المريخ
إحصائيات المبارة :
الهجمات : الهلال 19 — 37 المريخ
التسديدات : الهلال 9 — 17 المريخ
الضربات الركنية : الهلال 1 — 8 المريخ
الأخطاء : الهلال 17 — 9 المريخ
التسلل : الهلال 0 — 0 المريخ
بالنظر للإحصائيات أعلاه نجد أن التفوق كان مريخياً في كل نواحي المباراة وفوز الهلال لم يكن إلا مجرد حظ حيث تفوق عليه المريخ لعباً وبفوارق فنية ومهارية عالية. وحتى في النهاية هدف الهلال هدية من مدافع المريخ. جماهير المريخ لها الحق بأن تسعد بفريقها الشاب وتقف بجانبه مرفوعة الرأس فنحن في المريخ أمة ونحن في المريخ قمة.