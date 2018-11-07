وفد «كاف» يفاجئ بعثة الأهلي في تونس

فاجأ وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعثة الأهلي في تونس، بحضور جانب من مران الفريق الأول بالنادي
على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل.
وتواجد محمد ثابت، مدير الإعلام بالكاف، وعدد من أعضاء اللجان المختلفة للاطمئنان على خوض الفريق لمرانه الأول في تونس.
وكانت بعثة الفريق وصلت إلى تونس صباح اليوم عقب رحلة طيران استغرقت قرابة ثلاث ساعات، وخاض الفريق مرانه الأول على الملعب الفرعي لاستاد رادس استعدادا للمباراة.
بوابة فيتو