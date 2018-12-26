البشير: (الناس في عهد الصحابة أكلت صفق الأشجار)

في خطاب شديد اللهجة، توعد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بقطع أيادي ما وصفهم بـ(المخربين) وذلك قبيل ختام زيارته إلى مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة أمس، يرافقه عدد من الوزراء الاتحاديين، افتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية والخدمية.
وقال البشير لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بقرية السديرة الغربية حسب صحيفة التيار: (سوف نخرب حياتهم ونقطع أيديهم، مقراً في ذات الوقت بالأزمة الاقتصادية التي تعهد على حلها في القريب)، وزاد: (الأزمة الاقتصادية الله بحلها)، وتابع: (الناس في عهد الصحابة أكلت صفق الأشجار)، وأوضح الرئيس أن الإنقاذ ماضية في مسيرتها ولن تنتهي ولن اذهب إلا بأمر من الشعب السوداني وليس من الخونة والمُرتزقة والعملاء، ودعا لعدم الاستماع إلى الشائعات، وقال: (الناس القالوا البشير شرد.. أنا ما شردت)، وأضاف: (نحن نتباشر وقت نلقى الكلام حر، وقال: نحن نبني وهم يهدمون)، مؤكداً عدم تراجع السودان عن الدين والمبادئ من أجل فك الحصار.
الخرطوم (كوش نيوز)
14 التعليقات
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ود عازة
2018/12/26 at 9:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا ماعارف الامثال الماليها قيمة دي بتضرب لشنو الصحابة ديل كانوا عايشين في صحرا بلد لافيها نيل ولا بنزل ممطر وبلد صحراء ولكن نحن زمنا يختلف بالجردل الزول ممكن يزرع اكله فليه نجوع
سوداني
2018/12/26 at 9:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو كنت ذي الصحابة كان الناس اكلو ليك صفق الشجر يا حرامي يا كلب.
عارف
2018/12/26 at 9:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو تم إحياء أحد الصحابة اليوم لأنكر عليكم التدثر بثوب الدين.
ا
2018/12/26 at 9:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين
يمشى في الأرض يهدى ويسب الماكرين
و يقول الحمد لله إله العالمين
يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين
وازهدوا فإن العيش عيش الزاهدين
و اطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا
فأتى الديك رسولا من إمام الناسكين
عرض الأمر عليه و هو يرجوا أن يلينا
فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين
بلغ الثعلب عني عن جدودي الصالحين
عن ذوى التيجان ممن دخلوا البطن اللعين
أنهم قالوا و خير القول قول العارفين
مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا
زول ساي
2018/12/26 at 9:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
وانت اكلت شنو يا بشه وشعبك ما لاقى عيش الخبز الحاف مع العلم انك لم جيت قلت لينا حا نفوق العالم اجمع واليوم عايزنا نبقى غنم وناكل صفق الشجر تأكل السم الهارى يا رب وأعلم جيدا انك تأكل فى بطنك نار لأنك أكلت أموال يتامى السودان وكل شعب السودان يا كوز يا جبان
ابن الوطن
2018/12/26 at 10:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
(الناس في عهد الصحابة أكلت صفق الأشجار) لو انت وجماعتك (الكيزان) اكلتوا صفق الشجر كنا نحن اكلنا الظلط عدديل ولكن انت وزمرتك تاكلون اطيب الاكل وعاوز الشعب ياكل الصفق !!!! وعشان ابرهن ليك فشلك منذ ان اتيت بانقلاب الانقاذ رفعت شعارات عديدة من ضمنها ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وحتى الان مر على حكمكم ثلاثون عاملاً لا اكلنا مما نزرع ولا لبسنا مما نصنع ….
واقسم بالله العظم انك فاشل لابعد حد ولا تصلح أن تحكم كرة قدم ناهيك عن شعب عظيم كالشعب السوداني
يوسف كبشور
2018/12/26 at 10:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
داك زمن الصحابة يا حمار لكن زمنك انت زمن صحابة وهل انت واصحابك الكيزان بتتواضعوا وتنزلوا من قصوركم وتأكلوا صفق الشجر ذي زمن الصحابة , زمن الصحابة كانوا الناس مقتنعين بحاكمهم ومافيش فساد ذي فسادكم يا كيزان يا بتاعين القصور والعمارات جئتم بالانقلاب المشئوم لا تملكون شيء وسلبتوا الشعب وجعلتوا العقوبات الأمريكية حجة تعلقوا فيها فسادكم وقد أزيلت العقوبات وزاد الطين بلة لأن الموضوع موضوع فساد لا عقوبات , اتضح بأنك لا تفهم أيه هذه المقارنة بين عهد الصحابةوهذا الزمن ؟ كله جشع ونزعة تملك الحكم ؟
مناضل
2018/12/26 at 10:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
صحح معلوماتك في الدين الذي تتدثر به ايها الجاهل كان الجوع يقطع امعاء القيادة حتي تطمئن الي رعيتها من ماكلهم وملبسهم والسهر عل امنهم ورعاية كامل حقوقهم اين انت من هذا ايها المتعامي عن ابسط قواعد الحقوق واقسم لك بالله كنت من اشد المدافعين عنك لدرجة التشايك بالايدي من الدفاع عنك ….لكن الان كرهت حتي رؤيتك في التلفاز.
واحد كاره الانقاذ
2018/12/26 at 10:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما اشبه اليوم بالبارحة !!!! النميري في خطابه الاخير( حجة الوداع ) خاطب الشعب قائلا : من كان يأكل ثلاث وجبات في اليوم فليأكل وجبتين ، ومن كان يأكل وجبتين فليأكل وجبة واحدة ، واليوم البشير يقول : الناس في عهد الصحابة اكلوا من صفقة الشجر !!! فهل يا تري سيكون هذا هو الخطاب الاخير ؟ مقبل الايام ستكشف ذلك ولا سيما ان الشعب منتفض في الحواري والازقة والشوارع العامة . لك الله يا وطن الجدود.
Cipher
2018/12/26 at 11:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
الترابي ورطنا وأهلك البلاد والعباد بأن أتى بالجاهلين لايفهمون دنيا ولا دين ..
من أنت حتى تأمر الناس أن يأكلوا صفق الاشجار.
طارق احمد
2018/12/26 at 11:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
وسف ناكلك انت
طارق احمد
2018/12/26 at 11:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
وانت من الصحابة الكرام ولا فى زمنهم
بنت السودان
2018/12/26 at 11:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
ربي ارفع بلدي السودان ومتعه بخيراته وجنبنا السوء والهم والغم وفرج كربنا ولا تجعلنا في ضيق من عيش أو معيشة يارب العالمين
m.rashid
2018/12/26 at 12:41 م (UTC 2) رابط التعليق
لكن الله تعالى حبى بلادنا بنهر النيل أطول أنهار الدنيا والذي يقال بأنه من أنهار الجنة ( سليل الفراديس ) وفروع لأنهار أخرى كثيرة وأمطار هائلة ومياه جوفية وفيرة وملايين الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة .