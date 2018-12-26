وزير خارجية مصر ومدير مخابراتها يصلان الخرطوم الخميس

يصل البلاد، الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومدير المخابرات المصري، عباس مصطفى كامل، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية لوزيري خارجية السودان ومصر، ومديري جهازي الأمن والمخابرات في البلدين بالخرطوم.
ووفق بيان للخارجية السودانية، الأربعاء، فإن الاجتماعات التي تستضيفها الخرطوم، تم الاتفاق عليها بين الطرفين في أكتوبر الماضي، وذلك في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي الأول الذي عُقد في القاهرة في 8 فبراير الماضي، ومتابعة تنفيذ نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية التي عقدت مؤخراً بالخرطوم.
ويبحث الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الجوانب، والقضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك، وجهود السودان في ترسيخ السلام والاستقرار في دول الجوار، وسبل تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية.
شبكة الشروق
1 التعليقات
سودانا فوق
2018/12/27 at 3:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
كل التآمر والتخابر والمصائب والدسائس تأتينا من هؤلاء الناس.
مخابراتهم تعوث فساداً في السودان ونحن بهبالة نمنحهم (الحريات الأربع)!
جنودنا يقاتلون في اليمن وبلايين الخليج تذهب لهم!
يضحكون لنا ومن الخلف يشعلون الفتن والمكائد
آن الأوان لوقفة رجال في وجههم
لا نريدهم (حبايبنا) و لا (أبناء النيل)
عدو واضح نقاتله خير من حبيب يدس لنا السموم ويطعن خاصرتنا من الخلف.