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أبرز العناوين, الأخبار

2019/01/06

2019/01/06


السودان: جدول امتحان الشهادة الثانوية مارس 2019م



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اعلنت وزارة التربية والتعليم الادارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات جدول امتحان الشهادة الثانوية الاكاديمية والفنية مارس 2019م على النحو التالي:
السبت 2-3-2019 التربية الإسلامية والمسيحية

الأحد 3-3-2019 الجغرافيا والدراسات البيئية – العلوم الأسرية

الاثنين 4-3-2019 الأحياء – العلوم الهندسية -التكاليف والضرائب – تجاري – تقنية الرسم المعماري – صناعي

الثلاثاء 5-3-2019 -علوم الحاسوب -تغذية الحيوان-زراعى – تاريخ الفنون -نسوي

الاربعاء 6-3-2019 – الكيمياء – الدراسات الإسلامية – العلوم العسكرية -تربية اسماك -زراعي- الرياضة المالية – تجاري

الخميس 7-3-2019 – اللغة الانجليزية

السبت 9-3-2019 -اللغة العربية

الاحد 10-3-2019 -الاقتصاد والتجارة (التسويق)-تجاري- تقنية الرسم الميكانيكي – صناعي- المحاصيل الحقلية -زراعي- تربية حيوان المزرعة زراعي -تقنية انتاج وخدمة الطعام في الفنادق -نسوي- تغذية الفئات الخاصة -نسوي تقنية التطريز الآلي والاعمال اليدوية -نسوي

الاثنين 11-3-2019 -الفيزياء- التاريخ -وقاية النباتات -زراعي

الثلاثاء 12-3-2019 -اللغة العربية المتقدمة – الفنون والتصميم- التصميم الفني – نسوي -تخطيط وتحليل الوجبات وترشيدها نسوي- اساسيات التصنيع الغذائي -زراعي

الاربعاء 13-3-2019 -اللغة الفرنسية – المحاسبة المالية –تجاري -تقنية هندسة (مادة التخصص صناعي )- آليات زراعية -زراعي – الرسم والتلوين -نسوي -تغذية علاجية -نسوي -تقنية الفنون والتصميم نسوي

الخميس 14-3-2019 -الرياضيات المتخصصة – الرياضيات الاساسية

الخرطوم 6-1-2019 (سونا)

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