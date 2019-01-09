صديقته السابقة تفضحه بالتسجيلات: رونالدو “مريض نفسي”

وصفت الصديقة السابقة لكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، نجم البرتغال بأنه “مريض نفسي” وتعهدت بمساعدة المرأة التي اتهمته باغتصابها.
وقالت عارضة الأزياء جاسمين لينارد، البالغة من العمر 33 عاما والمشاركة في برنامج تلفزيون الواقع “بيغ براذر”، على صفحتها في تويتر إنه ستنفض الغبار عن “عشيقها السابق كريستيانو رونالدو، وهددت بالكشف عن “طبيعته الحقيقية”.
وكانت عارضة الأزياء تواعد نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، قبل 10 سنوات، وكشفت مؤخرا أنها ظلت على تواصل معه في آخر عام ونصف.
وقالت في تغريدتها “لا أحد لديه أي فكرة عن حقيقته (رونالدو) لو كان لديهم نصفها لأصيبوا بالرعب”، بحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية.
سكاي نيوز
1 التعليقات
طبييب مغترب
2019/01/10 at 11:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
العالم أكثر من نصو مجانين اسي ريسنا مجنون ومعاو واحد اسمو علي عثمان مريض نفسي وترامب مريض بس في مريض بياذي واخر بمنع ذي الشاعر إدريس جماع وافترضنا رونالدو مريض نحن مالنا ومال مرضو في نظرك نحن بنعرف أن مبدع جدا وعندو عزيمة.