ثمانية أندية عربية إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

تأهلت ثمانية فرق عربية إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم لموسم 2018-2019، لتكمل تعداد الـ 15 فريقاً التي تأهلت عبر ملحق دور الـ 32 من البطولة.
والأندية التي تأهلت هي: الزمالك المصري والهلال السوداني ونهضة البركان وحسنية أغادير والرجاء الرياضي ثلاثي المغرب، والصفاقسي التونسي ونصر حسين داي الجزائري، إلى جانب كل من بترو أتلتيكو الأنغولي وسالتاس البوركيني وزيسكو يونايتد الزامبي وأوثو دويو الكونغولي وجورماهيا الكيني وإينوجدغو النيجيري وأشانتي كوتوكو الغاني ونكانا رد يفلز الزامبي.
وستنضم هذه الفرق إلى النجم الساحلي التونسي المتأهل بقرار من الكاف لحصوله على أعلى نقاط من النقاط في تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت سابق، وتم إبعاده عن خوض دور الملحق.
وكانت مواجهات الليلة الأخيرة لجولة إياب ملحق دور الـ 32 قد شهدت حسم فريق الرجاء الرياضي المغربي حامل اللقب بطاقة التأهل عقب فوزه على أفريقيا ستارز الناميبي بهدف مقابل لا شيء في لقائهما على ملعب الرجاء.
وسجل هدف المباراة الوحيد بدر بانون في الدقيقة 57، لينقذ الرجاء من فخ التعثر، وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ودفع الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق المغربي بقوته الضاربة، يتصدرها محمود بنحليب وكذلك محسن ياجور البديل الذي شارك في النصف الثاني، وأهدر الفريق المغربي العديد من الفرص السهلة على مدار الشوط الأول، في ظل سوء التوفيق الذي لازم بنحليب وتكرر مع زميله المخضرم محسن ياجور في النصف الثاني من المواجهة، وجاء هدف بدر بانون ليمنح الرجاء بطاقة التأهل.
وفي لقاء آخر، تأهل فريق الصفاقسي التونسي على حساب فيبرس الأوغندي بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ملعب الأول، خلال مواجهة خاضها الهولندي رود كرول المدير الفني بتكتيك هجومي.
وسجل ثلاثية الصفاقسي علاء الدين المرزوقي وفراس شواط وكوادو، ليحسم بطاقة التأهل بعد تعادلهما سلبيا في لقاء الذهاب.
وتأهل فريق عربي ثالث في البطولة إلى دور المجموعات، وهو نصر حسين داي الجزائري بالفوز على أهلي بنغازي الليبي 3-1. وشهد الشوط الأول تفوقاً لنصر حسين داي الجزائري الذي أنهاه بهدف عبر لاعبه عبد الرؤوف شويطر في الدقيقة 34.
وفي النصف الثاني رد الأهلي الليبي بهدف عبر داهو في الدقيقة 48 ليشتعل اللقاء، ويلمع بشدة أحمد قاسمي نجم نصر حسين داي الذي لعب دور البطولة في قيادة فريقه إلى حصد تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات، بعد تسجيله هدفين جميلين في الدقيقتين 57 و68 من عمر المواجهة، ليحصد الفريق الجزائري بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من عمر البطولة القارية.
وشهدت باقي المواجهات تأهل فريق أوثو الكونغولي رغم خسارته أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما كابيدو وأوكيلو، فيما صعد أيضاً جورماهيا الكيني بعد تعادله مع نيو دوالا الكاميروني بدون أهداف لسابق فوزه ذهاباً بهدفين مقابل هدف.
وتأهل فريق إينوغو النيجيري بعد فوزه على بانتو الليسوتي بهدفين لهدف، وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بفوز الفريق النيجيري 2-1 أيضاً. وتأهل أشانتي كوتوكو الكاميروني بعد فوزه على القطن الكاميروني بهدفين لهدف، وفاز كوتوكو ذهاباً بنتيجة 3-2. وصعد نكانا الزامبي بعد تعادله السلبي مع سان بيدرو الإيفواري، وكان نكانا قد فاز بثلاثة أهداف من دون رد في جولة الذهاب.
وتقام ظهر الإثنين فعاليات قرعة مرحلة المجموعات للبطولة في حضور مندوبي 16 فريقاً حجزت تأشيرة التأهل إلى دور الستة عشر لتوزيعها على أربع مجموعات.
العربي الجديد